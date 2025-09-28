O Banco Central decidiu adiar o lançamento do Pix parcelado, funcionalidade em desenvolvimento, para priorizar medidas voltadas ao fortalecimento da segurança do sistema financeiro. Inicialmente prevista para ser disponibilizada ainda neste mês, a novidade ficou em segundo plano diante da necessidade de reduzir vulnerabilidades com maior urgência.

De acordo com o jornal O Globo, o desenvolvimento da nova funcionalidade já se encontra em etapa final, porém o Banco Central prefere avançar com cautela para alinhar as novas regras aos modelos de parcelamento via Pix já implementados pelas instituições financeiras.

A proposta do novo produto é padronizar as modalidades de crédito via Pix já oferecidas no mercado. Nesse modelo, o cliente realiza o pagamento de forma parcelada por meio de um empréstimo contratado imediatamente com o banco, enquanto o recebedor recebe o valor integral de forma instantânea.

No cronograma mais recente divulgado pelo Banco Central ao mercado, no fim de junho, estava previsto que o regulamento do Pix parcelado, assim como os manuais relacionados ao produto — incluindo o de experiência do usuário — seriam publicados em setembro. Nesse mesmo mês teria início o período de coexistência com os modelos privados, programado para se estender até março de 2026.

Os principais pontos sobre o Pix Parcelado

O que é:

Nova funcionalidade em desenvolvimento pelo Banco Central que permitirá ao usuário realizar pagamentos via Pix de forma parcelada.

Objetivo:

Padronizar as soluções de crédito no Pix que já existem hoje no mercado, oferecidas por bancos e fintechs.

Como funciona:

O cliente escolhe pagar em parcelas.

Um empréstimo é contratado automaticamente junto ao banco no momento da transação.

O recebedor recebe o valor integral do pagamento imediatamente.

Segurança:

O Banco Central adiou o lançamento para priorizar medidas de fortalecimento do sistema financeiro e reduzir vulnerabilidades.

Fase de desenvolvimento:

O projeto já está em etapa final, mas ainda passa por ajustes para equilibrar regras do BC com os modelos de parcelamento já criados pelas instituições financeiras.

Calendário previsto:

Regulamento e manuais (incluindo de experiência do usuário) estavam programados para setembro de 2025.

Período de coexistência com os modelos privados iria até março de 2026.

Impacto esperado: