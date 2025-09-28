O Banco Central decidiu adiar o lançamento do Pix parcelado, funcionalidade em desenvolvimento, para priorizar medidas voltadas ao fortalecimento da segurança do sistema financeiro. Inicialmente prevista para ser disponibilizada ainda neste mês, a novidade ficou em segundo plano diante da necessidade de reduzir vulnerabilidades com maior urgência.
De acordo com o jornal O Globo, o desenvolvimento da nova funcionalidade já se encontra em etapa final, porém o Banco Central prefere avançar com cautela para alinhar as novas regras aos modelos de parcelamento via Pix já implementados pelas instituições financeiras.
A proposta do novo produto é padronizar as modalidades de crédito via Pix já oferecidas no mercado. Nesse modelo, o cliente realiza o pagamento de forma parcelada por meio de um empréstimo contratado imediatamente com o banco, enquanto o recebedor recebe o valor integral de forma instantânea.
No cronograma mais recente divulgado pelo Banco Central ao mercado, no fim de junho, estava previsto que o regulamento do Pix parcelado, assim como os manuais relacionados ao produto — incluindo o de experiência do usuário — seriam publicados em setembro. Nesse mesmo mês teria início o período de coexistência com os modelos privados, programado para se estender até março de 2026.
Os principais pontos sobre o Pix Parcelado
O que é:
- Nova funcionalidade em desenvolvimento pelo Banco Central que permitirá ao usuário realizar pagamentos via Pix de forma parcelada.
Objetivo:
- Padronizar as soluções de crédito no Pix que já existem hoje no mercado, oferecidas por bancos e fintechs.
Como funciona:
- O cliente escolhe pagar em parcelas.
- Um empréstimo é contratado automaticamente junto ao banco no momento da transação.
- O recebedor recebe o valor integral do pagamento imediatamente.
Segurança:
- O Banco Central adiou o lançamento para priorizar medidas de fortalecimento do sistema financeiro e reduzir vulnerabilidades.
Fase de desenvolvimento:
- O projeto já está em etapa final, mas ainda passa por ajustes para equilibrar regras do BC com os modelos de parcelamento já criados pelas instituições financeiras.
Calendário previsto:
- Regulamento e manuais (incluindo de experiência do usuário) estavam programados para setembro de 2025.
- Período de coexistência com os modelos privados iria até março de 2026.
Impacto esperado:
- Maior acesso ao crédito por meio do Pix.
- Uniformização das regras, trazendo mais transparência e segurança para consumidores e lojistas.
Deixe um comentário