Entre meados de dezembro e março, o verão se impõe em todo o Brasil, trazendo temperaturas elevadas e calor intenso. Atenta à necessidade de contribuir para o equilíbrio ambiental, Goiânia apostou na arborização urbana como estratégia, iniciativa que rendeu à cidade reconhecimento internacional.

O título de “Cidade Árvore do Mundo” foi concedido pelo programa Tree Cities of the World, promovido pela FAO (Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura) em parceria com a Arbor Day Foundation. O reconhecimento é resultado de investimentos contínuos em políticas públicas de arborização e preservação ambiental.

Para compreender o protagonismo ambiental da capital, Goiânia conta com mais de 1 milhão de árvores distribuídas em cerca de 32 parques e bosques. O esforço colocou a cidade em destaque nacional pela quantidade de área verde por habitante e resultou em uma redução média de 2,3 °C na temperatura urbana.

Esse reconhecimento reforça o compromisso conjunto do poder público e da população com práticas sustentáveis e a expansão de florestas urbanas. Com aproximadamente 1,5 milhão de habitantes, Goiânia consolidou o prestígio celebrado junto à ONU ao cultivar, nos últimos anos, mais de 1,2 milhão de mudas.

Como funciona o programa Cidades Árvores do Mundo

O programa Cidades Árvores do Mundo é uma iniciativa lançada em 2019 a partir da parceria entre a Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura (FAO) e a Fundação Arbor Day. O objetivo é reunir cidades de diferentes países em uma rede global voltada ao manejo sustentável de árvores e florestas urbanas, compartilhando boas práticas e políticas bem-sucedidas.

Para conquistar o título de Cidade Árvore do Mundo, o município precisa comprovar seu compromisso com a arborização urbana e a silvicultura, atendendo a cinco critérios de qualificação ligados à gestão, preservação e valorização das florestas urbanas. Além do reconhecimento internacional, o programa oferece orientação técnica e apoio às comunidades engajadas na proteção e expansão do verde nas cidades.