A Rua Eng. Ildefonso Simões Lopes, no bairro Três Figueiras, passou a liderar o ranking de valor médio de venda de imóveis em Porto Alegre, com R$ 10,7 milhões por unidade entre abril e junho de 2025. O desempenho superou o da Rua Farnese, em Mont’Serrat, que havia ocupado a primeira posição em maio, mas recuou para o 4º lugar, com média de R$ 6,5 milhões.

Outro destaque foi a Rua Carlos Trein Filho, no bairro Bela Vista, que avançou da 3ª para a 2ª colocação, atingindo R$ 7,8 milhões, valor bem superior aos R$ 6 milhões registrados no levantamento anterior. Já a Rua Luciana de Abreu, em Moinhos de Vento, permaneceu entre as três mais valorizadas, ocupando agora a 3ª posição, com média de R$ 7,1 milhões.

O levantamento analisou 3,7 mil transações residenciais registradas no período, com base em dados do ITBI da Prefeitura. Para evitar distorções, foram consideradas apenas as ruas que tiveram ao menos três negociações concluídas ao longo do trimestre.

A análise é feita pela Loft, empresa de tecnologia especializada no setor imobiliário, que trata as informações para eliminar duplicidades e inconsistências e acompanha mensalmente o mercado por meio do Monitor de Vendas por Rua. Entre os bairros mais presentes no ranking de valor médio de venda, Bela Vista e Petrópolis se destacam, com quatro ruas cada.

Bairros nobres concentram as maiores valorizações imobiliárias

Os dados reforçam a forte concentração de imóveis de alto padrão em bairros tradicionalmente valorizados da capital gaúcha. Regiões como Três Figueiras, Bela Vista, Moinhos de Vento e Petrópolis aparecem de forma recorrente no ranking, refletindo a preferência por áreas com infraestrutura consolidada, oferta de serviços, segurança e localização privilegiada.

Além do perfil dos bairros, o levantamento evidencia a movimentação constante do mercado de luxo em Porto Alegre, mesmo diante de oscilações econômicas. A presença de diferentes ruas no topo do ranking ao longo dos meses indica um cenário dinâmico, com variações de demanda e preços que acompanham o comportamento de compradores de alto poder aquisitivo.