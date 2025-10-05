Luciano Hang, empresário conhecido por comandar a rede de lojas Havan, decidiu diversificar seus investimentos e entrar em um terreno bem diferente do varejo: o futsal. Em 2017, o empresário anunciou o patrocínio ao Barateiro Futsal, equipe tradicional da modalidade, demonstrando seu interesse em fortalecer o esporte e ampliar sua presença fora do setor comercial.

A Havan se tornou a patrocinadora master e até teve seu nome estampado na equipe de futsal feminino, chamada de Barateiro Havan Futsal. Apesar de ter conquistado o bicampeonato da Copa Libertadores antes mesmo da parceria, o time se consolidou no cenário do futsal feminino com inúmeras outros troféus levantados desde então.

O apoio de Luciano Hang não se limitou apenas ao patrocínio financeiro. O empresário passou a investir na estrutura do clube, contribuindo para o fortalecimento das categorias de base e incentivando o desenvolvimento do futsal feminino no país.

Com a parceria, o Barateiro Havan Futsal ganhou maior visibilidade nacional e internacional, atraindo novas atletas e patrocinadores. A iniciativa também reforça o compromisso social do grupo Havan, que tem buscado apoiar projetos esportivos e culturais como forma de incentivar talentos e promover o bem-estar nas comunidades onde atua.

