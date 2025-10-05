Luciano Hang, empresário conhecido por comandar a rede de lojas Havan, decidiu diversificar seus investimentos e entrar em um terreno bem diferente do varejo: o futsal. Em 2017, o empresário anunciou o patrocínio ao Barateiro Futsal, equipe tradicional da modalidade, demonstrando seu interesse em fortalecer o esporte e ampliar sua presença fora do setor comercial.
A Havan se tornou a patrocinadora master e até teve seu nome estampado na equipe de futsal feminino, chamada de Barateiro Havan Futsal. Apesar de ter conquistado o bicampeonato da Copa Libertadores antes mesmo da parceria, o time se consolidou no cenário do futsal feminino com inúmeras outros troféus levantados desde então.
O apoio de Luciano Hang não se limitou apenas ao patrocínio financeiro. O empresário passou a investir na estrutura do clube, contribuindo para o fortalecimento das categorias de base e incentivando o desenvolvimento do futsal feminino no país.
Com a parceria, o Barateiro Havan Futsal ganhou maior visibilidade nacional e internacional, atraindo novas atletas e patrocinadores. A iniciativa também reforça o compromisso social do grupo Havan, que tem buscado apoiar projetos esportivos e culturais como forma de incentivar talentos e promover o bem-estar nas comunidades onde atua.
Números recentes da Havan até 2025 e projeções
- Em 2024, a Havan registrou receita bruta de R$ 16 bilhões, o que representou um crescimento de cerca de 22% em relação a 2023.
- O lucro líquido em 2024 atingiu aproximadamente R$ 2,69 bilhões, um salto de 82,4% frente ao ano anterior.
- A margem líquida alcançou cerca de 22,8% em 2024.
- Em termos de expansão física, a rede contava com cerca de 177 lojas ao final de 2024, distribuídas por 23 estados e no Distrito Federal.
- A empresa planeja para 2025 atingir receita bruta superior a R$ 18 bilhões e ampliar sua rede para 190 lojas no Brasil.
- A Havan retoma seu plano de expansão em 2025 com a abertura de mais nove lojas, priorizando especialmente a região Sul.
- Sua dívida bruta, no terceiro trimestre de 2024, era de cerca de R$ 858 milhões, composta por debêntures e emissão de CRI.
- Em 2025, o foco da empresa inclui investimentos elevados: Luciano Hang anunciou um aporte de R$ 2 bilhões para expansão, logística e estrutura física.
