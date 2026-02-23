Uma operação logística de grandes proporções chamou a atenção nas estradas brasileiras. Um transformador de 540 toneladas deixou a região de Guarulhos com destino ao Porto de Itaguaí (RJ), após cruzar trechos da Rodovia Presidente Dutra sob escolta e interdições.

A carga milionária integra um lote de 14 equipamentos destinados ao projeto Neom, na Arábia Saudita. O projeto prevê a construção de uma cidade abastecida por energia renovável no deserto.

Fabricado no Brasil, o equipamento mede cerca de 11 metros de comprimento e seis de largura. Apesar do porte, técnicos afirmam que a estrutura interna é delicada e exige transporte cuidadoso, comparado a um “trabalho de relojoaria”.

Comboio gigante e custo elevado

Para suportar o peso, a carreta especial distribuiu a carga em 380 pneus e mais de 50 eixos, puxados por três cavalos mecânicos. O conjunto chegou a ultrapassar 120 metros de extensão. Só em pedágios, o motorista desembolsou aproximadamente R$ 4.500 ao longo do percurso.

A escolta envolveu cerca de 50 profissionais e contou com apoio da Polícia Rodoviária Federal. Antes da partida, cada detalhe foi inspecionado para garantir a travessia segura por pontes e viadutos.

Serra das Araras foi ponto crítico

Um dos maiores desafios foi a descida da Serra das Araras, no Rio de Janeiro. O peso bruto do conjunto alcançou 840 toneladas, exigindo velocidade média de apenas 5 km/h no trecho mais íngreme.

A escolha pelo porto fluminense evitou congestionamento no terminal paulista, mas não impediu atrasos. Problemas mecânicos e restrições de circulação impactaram o cronograma previsto inicialmente.

O embarque também exigiu planejamento específico: o navio precisou ajustar o sistema de lastro para equilibrar o peso durante o içamento da peça.

Agora que a carga milionária segue rumo ao Oriente Médio, especialistas apontam que o episódio expõe os desafios logísticos do Brasil e a necessidade de maiores investimentos para o transporte de grandes equipamentos.