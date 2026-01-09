Com águas cristalinas em tons de azul intenso, areia branca e paisagens dignas de cartão-postal, um destino do litoral brasileiro vem conquistando cada vez mais turistas em busca de praias paradisíacas. Conhecida como o “Caribe brasileiro”, Cabo Frio, na Região dos Lagos do Rio de Janeiro, se destaca pela combinação de beleza natural, infraestrutura turística e fácil acesso.
Localizada a cerca de 150 quilômetros da capital fluminense, a cidade oferece praias de visual impressionante, como a Praia do Farol, considerada uma das mais bonitas do Brasil, a Praia do Forte, com extensa faixa de areia branca, e a Ilha do Japonês, famosa pelas águas calmas e transparentes.
O fenômeno da ressurgência, típico da região, é responsável pela coloração azulada do mar e pela água mais fria, que contribui para a preservação da vida marinha. Além das praias, Cabo Frio conta com uma infraestrutura turística completa, com hotéis, pousadas, restaurantes e comércio voltado aos visitantes.
O destino também agrada quem busca passeios históricos, esportes aquáticos e vida noturna, consolidando-se como uma escolha ideal tanto para viagens rápidas quanto para férias prolongadas. A região também se destaca pela gastronomia, com forte presença de frutos do mar e restaurantes que agradam diferentes perfis de turistas.
O que fazer em Cabo Frio?
🌊 Curtir as praias
- Praia do Farol: considerada uma das mais bonitas do Brasil, com areia branca e mar azul intenso (acesso controlado por barco).
- Praia do Forte: a mais famosa da cidade, ideal para caminhar, tomar sol e aproveitar quiosques.
- Ilha do Japonês: águas calmas e cristalinas, perfeitas para famílias e stand up paddle.
- Praia das Conchas e Praia do Peró: ótimas para quem gosta de paisagens naturais e surf.
🚤 Passeios e atividades
- Passeio de barco pelo Canal do Itajuru e ilhas da região.
- Mergulho e snorkeling para observar a vida marinha.
- Esportes aquáticos como caiaque e stand up paddle.
- Pôr do sol no Canal do Itajuru, um dos cenários mais bonitos da cidade.
🏛️ Conhecer pontos históricos
- Forte São Mateus: cartão-postal da cidade e excelente ponto para fotos.
- Bairro da Passagem: área histórica com casarões coloniais, bares e restaurantes charmosos.
- Museu de Arte Religiosa e Tradicional (MART), instalado em um antigo convento.
🍤 Comer bem
- Experimentar frutos do mar frescos, como camarão e peixe grelhado.
- Visitar restaurantes tradicionais no Bairro da Passagem e na orla da Praia do Forte.
🛍️ Fazer compras
- Rua dos Biquínis: polo de moda praia famoso em todo o Brasil.
- Lojas de artesanato e souvenirs espalhadas pela cidade.
