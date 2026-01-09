Com águas cristalinas em tons de azul intenso, areia branca e paisagens dignas de cartão-postal, um destino do litoral brasileiro vem conquistando cada vez mais turistas em busca de praias paradisíacas. Conhecida como o “Caribe brasileiro”, Cabo Frio, na Região dos Lagos do Rio de Janeiro, se destaca pela combinação de beleza natural, infraestrutura turística e fácil acesso.

Localizada a cerca de 150 quilômetros da capital fluminense, a cidade oferece praias de visual impressionante, como a Praia do Farol, considerada uma das mais bonitas do Brasil, a Praia do Forte, com extensa faixa de areia branca, e a Ilha do Japonês, famosa pelas águas calmas e transparentes.

O fenômeno da ressurgência, típico da região, é responsável pela coloração azulada do mar e pela água mais fria, que contribui para a preservação da vida marinha. Além das praias, Cabo Frio conta com uma infraestrutura turística completa, com hotéis, pousadas, restaurantes e comércio voltado aos visitantes.

O destino também agrada quem busca passeios históricos, esportes aquáticos e vida noturna, consolidando-se como uma escolha ideal tanto para viagens rápidas quanto para férias prolongadas. A região também se destaca pela gastronomia, com forte presença de frutos do mar e restaurantes que agradam diferentes perfis de turistas.

O que fazer em Cabo Frio?

🌊 Curtir as praias

Praia do Farol: considerada uma das mais bonitas do Brasil, com areia branca e mar azul intenso (acesso controlado por barco).

Praia do Forte: a mais famosa da cidade, ideal para caminhar, tomar sol e aproveitar quiosques.

Ilha do Japonês: águas calmas e cristalinas, perfeitas para famílias e stand up paddle.

Praia das Conchas e Praia do Peró: ótimas para quem gosta de paisagens naturais e surf.

🚤 Passeios e atividades

Passeio de barco pelo Canal do Itajuru e ilhas da região.

Mergulho e snorkeling para observar a vida marinha.

Esportes aquáticos como caiaque e stand up paddle.

Pôr do sol no Canal do Itajuru, um dos cenários mais bonitos da cidade.

🏛️ Conhecer pontos históricos

Forte São Mateus: cartão-postal da cidade e excelente ponto para fotos.

Bairro da Passagem: área histórica com casarões coloniais, bares e restaurantes charmosos.

Museu de Arte Religiosa e Tradicional (MART), instalado em um antigo convento.

🍤 Comer bem

Experimentar frutos do mar frescos, como camarão e peixe grelhado.

Visitar restaurantes tradicionais no Bairro da Passagem e na orla da Praia do Forte.

🛍️ Fazer compras