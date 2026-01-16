Nem só de mar agitado e ventos fortes vive o litoral do Rio Grande do Sul. No trecho entre São José do Norte e Cidreira, áreas ainda pouco exploradas revelam paisagens surpreendentes, com cenários paradisíacos, aventura e experiências únicas. Diante dessas características, uma das praias da região passou a ser conhecida como o “Caribe gaúcho”.

É no Pontal do Bojuru que muitos visitantes se encantam logo na chegada. O apelido faz sentido: o local reúne quilômetros de areia clara, coqueiros e a Lagoa dos Patos cercando os dois lados da península. O trajeto até lá começa pela BR-101 e se transforma em uma verdadeira aventura, com quase uma hora de percurso por campos e trechos de areia.

O passeio, realizado em veículos 4×4, custa em média R$ 800 para até quatro pessoas. Para alcançar o final da península, é necessário ter disposição para caminhar por trechos dentro e fora da água. Marcelo Alves, funcionário da agência que organiza os passeios, garantiu que a experiência vale a pena para os curiosos.

“É um local muito bonito. Em algumas épocas do ano, a água fica mais barrenta, mas em outras ela tem uma coloração bem clarinha, por isso o pessoal apelidou carinhosamente o local”, disse em entrevista ao g1.

Experiência preservada e contato direto com a natureza

Além da beleza natural, o Pontal do Bojuru chama atenção pelo clima de exclusividade e preservação. Por estar em uma área de acesso controlado e pouco explorada pelo turismo de massa, o local mantém características praticamente intocadas, oferecendo tranquilidade e contato direto com a natureza para quem busca fugir das praias mais movimentadas do litoral gaúcho.

A combinação entre lagoa, mar e dunas cria um cenário ideal para quem aprecia fotografia, contemplação e aventuras ao ar livre. Justamente por exigir planejamento e disposição, a visita acaba se tornando uma experiência diferenciada, recompensando os visitantes com paisagens raras e um visual que foge completamente do estereótipo tradicional das praias do Rio Grande do Sul.