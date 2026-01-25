O encerramento das atividades do Carrefour Champagnat, em Curitiba, mergulhou os comerciantes da galeria anexa em um cenário de profunda insegurança. Desde que o fim da unidade foi anunciado no final do ano passado, o clima entre os locatários é de apreensão devido à ausência de um cronograma oficial para a desocupação definitiva. Sem orientações transparentes por parte da gigante do varejo, muitos lojistas já começaram a desmontar suas estruturas por conta própria, temendo uma interrupção repentina que inviabilize a continuidade de seus negócios.

Um projeto bilionário sobre as ruínas do varejo

O terreno, que abrange uma área de 90 mil metros quadrados, foi recentemente comercializado por uma cifra de 300 milhões de reais. No local onde hoje funciona o hipermercado, está prevista a construção de um massivo complexo imobiliário, composto por edifícios comerciais e residenciais. As projeções financeiras para o novo empreendimento são astronômicas, com uma estimativa de faturamento em vendas que alcança a casa dos 6 bilhões de reais. No entanto, enquanto investidores planejam o futuro centro estratégico de negócios da capital paranaense, os pequenos empresários que deram vida ao local por anos reclamam da falta de avisos prévios e do tratamento recebido durante a transição.

Conflitos jurídicos e busca por indenizações

O embate migrou para a esfera legal, com os comerciantes buscando reparações financeiras ou planos de realocação que façam sentido economicamente. Relatos indicam que algumas notificações de saída foram entregues sem qualquer proposta de compensação satisfatória, pegando muitos de surpresa. Diante do impasse, surge a defesa de uma negociação coletiva como caminho para evitar que as disputas se arrastem por anos no Poder Judiciário. Uma solução mediada é vista como a alternativa mais racional para mitigar os prejuízos de quem investiu recursos e tempo naquelas dependências.

Silêncio operacional e falta de licenças

Apesar da movimentação nos bastidores, o Grupo Carrefour ainda não estabeleceu uma data final para o encerramento total das operações. A situação ganha contornos de espera também na administração pública, uma vez que a prefeitura de Curitiba ainda não liberou os alvarás necessários para a demolição da estrutura atual ou para o início das novas fundações. Enquanto as máquinas não chegam, o vazio deixado pelos primeiros lojistas que partiram acentua a sensação de incerteza em um dos endereços mais conhecidos da cidade.