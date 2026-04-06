A ideia de abastecer um carro elétrico na própria garagem parece simples, mas segundo especialistas, essa praticidade pode esconder perigos, principalmente quando a instalação elétrica não acompanha a tecnologia do veículo.

Usar tomadas antigas, adaptadores ou extensões que não são próprias para isso pode transformar esse processo em um risco. Alguns itens não foram projetados para suportar longos períodos de alta carga elétrica, o que pode gerar aquecimento excessivo, danificar a fiação e, em casos extremos, provocar incêndios.

Carros elétricos são projetados com vários sistemas de proteção, como controle de temperatura, interrupção automática e gerenciamento de energia. Em condições normais, o carregamento é extremamente confiável, o problema só surge quando o usuário tenta “adaptar” a realidade.

Solução está na prevenção

A forma mais segura de carregar em casa é investir em uma estação própria para isso, conhecida como wallbox. Esse equipamento é projetado para a potência do veículo e inclui proteções contra sobrecarga e falhas elétricas. Mas, antes de instalar, é necessária uma avaliação profissional da rede elétrica, com verificação dos disjuntores e da capacidade da instalação.

Ou seja, carregar um carro elétrico em casa não precisa ser perigoso. O risco só aparece quando regras básicas são ignoradas e o usuário tenta improvisar.