O Renault Stepway, um dos modelos mais queridos pelos brasileiros, acaba de sair de linha e não será mais produzido. Conhecido por seu design robusto, conforto e versatilidade, o carro conquistou motoristas de diferentes perfis, tornando-se referência no segmento de SUVs compactos. Agora, com a descontinuação, fãs do modelo se despedem de um veículo que marcou presença nas ruas.

A Renault foi retirando o Stepway do mercado de forma gradual. Em março de 2024, as versões 1.6 foram descontinuadas na fábrica de São José dos Pinhais (SP), restando apenas a opção 1.0 aspirada para os consumidores.

No entanto, diante da queda nas vendas, a montadora decidiu encerrar de vez a produção do Stepway no Brasil. Nos últimos meses, a versão 1.0 oferecia 82 cv de potência e 10,5 kgfm de torque, com câmbio manual de cinco marchas, mantendo a proposta de um hatch aventureiro acessível e versátil até o fim de sua trajetória no país.

O fim do Stepway no Brasil marca o encerramento de uma era para os fãs de hatchs aventureiros. Ao longo dos anos, o modelo se destacou por unir robustez, espaço interno e estilo aventureiro a um preço competitivo, conquistando motoristas que buscavam um veículo prático para o dia a dia, mas também capaz de enfrentar terrenos irregulares.

Outros carros que saíram de linha no Brasil em 2025

Audi A4 – No segmento premium, o Audi A4 deixou de ser comercializado no Brasil ainda no primeiro semestre de 2025. Contudo, isso não representou o fim do sedã, já que a Audi optou por unificar os modelos A4 e A5, evitando assim uma possível sobreposição e canibalização entre os dois veículos.

Jaguar E-Pace – O “rebranding” da Jaguar talvez tenha sido um dos temas mais comentados no universo automotivo no início deste ano. Com a iniciativa, a marca retirou todos os seus modelos de linha para revelar um conceito elétrico, que antecipa sua estratégia rumo ao futuro. O objetivo é competir diretamente com marcas de luxo como Rolls-Royce e Bentley.

Toyota Yaris – O Toyota Yaris é mais um modelo que se despediu das concessionárias brasileiras em 2025. O sedã saiu de linha ainda no ano passado, com a produção interrompida em novembro de 2024. Unidades que ainda estavam em estoque continuaram sendo vendidas ao longo deste ano, mas finalmente se esgotaram.