No ano passado, várias marcas deixaram de produzir modelos que são muito conhecidos pelo público. O Volkswagen Polo GTS, por exemplo, é um dos veículos que está saindo de linha e, aos poucos, vai desaparecer das concessionárias. Para muitos brasileiros, ele estava entre os melhores veículos esportivos para se dirigir sem precisar gastar muito.

A decisão de interromper a produção aconteceu porque hoje as montadoras estão dando mais atenção aos SUVs, que viraram preferência nacional. Com isso, modelos menores e esportivos acabam perdendo espaço. No caso do Polo GTS, a própria marca optou por investir em novos modelos com proposta semelhante, mas em outro formato.

Foto: Reprodução/Volkswagen Newsroom

Por que o Polo GTS fez tanto sucesso?

Esse modelo chamava atenção por unir desempenho e praticidade. Ele vinha com motor 1.4 turbo de até 150 cv e câmbio automático de seis marchas, o que entregava boa aceleração e respostas rápidas, e ajudava a deixar a direção mais leve.

No visual, tinha detalhes como rodas maiores e acabamentos diferentes de outros modelos. Por dentro, trazia painel digital, central multimídia e bancos com estilo esportivo.

Mesmo sendo compacto, ele oferecia uma experiência diferente ao volante, principalmente para quem gosta de sentir mais controle na direção, já que a suspensão era mais firme e os modos de condução deixavam o carro mais estável.