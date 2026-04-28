O Gurgel BR-800 é um daqueles modelos que marcaram época e, com o passar dos anos, acabou ganhando status de “lenda urbana” entre os brasileiros. Produzido entre 1988 e 1992 pela Gurgel Motores S.A., o pequeno carro chamou atenção por ser totalmente desenvolvido com tecnologia nacional, algo raro na indústria automotiva do país.

Compacto, leve e voltado para o uso urbano, ele surgiu como uma proposta ousada em um mercado dominado por grandes montadoras estrangeiras. Idealizado pelo engenheiro João Augusto Conrado do Amaral Gurgel, o BR-800 nasceu do projeto CENA (Carro Econômico Nacional), com o objetivo de criar um veículo simples, acessível e eficiente.

Seu visual de linhas retas e construção diferenciada, com estrutura de aço tubular revestida por fibra de vidro (tecnologia chamada Plasteel), refletiam a tentativa de reduzir custos e apostar em soluções inovadoras dentro da realidade brasileira da época.

Na parte mecânica, o modelo também trazia uma proposta singular, com o motor Enertron bicilíndrico de 792 cm³, desenvolvido pela própria Gurgel. Com cerca de 32 cv de potência e desempenho modesto, o carro era voltado exclusivamente para o uso urbano, oferecendo baixo consumo de combustível e manutenção relativamente simples.

Apesar da ideia inovadora, o modelo enfrentou dificuldades comerciais. Um dos fatores que limitaram sua popularização foi o formato de venda, já que o carro só podia ser adquirido por quem comprasse ações da empresa. Além disso, mudanças nas regras de incentivos fiscais reduziram sua competitividade, o que impactou diretamente as vendas e contribuiu para sua rápida saída do mercado.

Com pouco mais de 7 mil unidades produzidas, o BR-800 desapareceu das ruas e das lojas, tornando-se um verdadeiro objeto de curiosidade para entusiastas. Hoje, o modelo é lembrado como símbolo de uma tentativa genuína de independência da indústria automobilística brasileira, além de representar um capítulo importante da história nacional.