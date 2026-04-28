O Volkswagen New Beetle é uma releitura moderna de um dos carros mais icônicos da história: o Volkswagen Fusca. Produzido entre 1997 e 2011 pela Volkswagen, o modelo chamou atenção pelo visual nostálgico combinado com tecnologia mais atual. Mesmo assim, muita gente ainda desconhece detalhes do carro, que chegou a oferecer motor 1.6 e até uma versão conversível.

Diferente do Fusca original, o New Beetle adotou uma configuração moderna, com motor dianteiro e tração dianteira, deixando para trás o conjunto mecânico traseiro que marcou gerações. Construído sobre a mesma plataforma do Volkswagen Golf IV, o carro trouxe mais conforto, segurança e dirigibilidade, mantendo ao mesmo tempo as linhas arredondadas e os faróis circulares que remetem ao clássico.

O modelo contou com diversas opções de motorização ao longo dos anos, incluindo versões 1.6, além de motores mais potentes e até variantes esportivas, como o Turbo S e o exclusivo RSi com tração integral. A versão conversível foi um dos grandes destaques, reforçando o apelo emocional do carro e tornando o New Beetle ainda mais desejado por um público que buscava estilo e exclusividade.

Por dentro, o carro também misturava passado e presente, com detalhes nostálgicos como o famoso vasinho de flor no painel, aliado a itens modernos de ergonomia e segurança. Apesar do sucesso inicial e do forte apelo visual, o modelo acabou perdendo espaço com o tempo, principalmente por oferecer menos praticidade e ter preço elevado em comparação a outros compactos da época.

Ícone retrô marcou época, mas perdeu força no mercado

O New Beetle se tornou um dos maiores símbolos da tendência de design retrô no fim dos anos 1990 e início dos anos 2000, ajudando a Volkswagen a reforçar sua imagem emocional no mercado global. O modelo conquistou fãs ao unir nostalgia e modernidade, atraindo tanto antigos admiradores do Fusca quanto novos consumidores em busca de um carro com personalidade única.

Apesar disso, com o passar dos anos, o interesse diminuiu diante da concorrência mais prática e acessível. Ainda assim, o legado do New Beetle permanece forte, sendo lembrado como um carro que conseguiu conectar passado e presente de forma marcante, abrindo caminho para a geração seguinte, o Volkswagen Beetle (A5), que buscou um visual mais esportivo e menos nostálgico.