O Fiat 147 é um dos modelos mais emblemáticos da indústria automotiva nacional e marcou época ao unir simplicidade, economia e inovação. Produzido entre 1976 e 1986 pela Fiat no Brasil, o carro ficou conhecido pelo tamanho compacto e pela dirigibilidade leve, características que renderam comparações com um “kart” nas ruas.

Além disso, foi o primeiro veículo da marca fabricado no país, abrindo caminho para a consolidação da montadora no mercado brasileiro. Derivado do Fiat 127, o modelo foi adaptado para encarar as condições brasileiras, incluindo clima, tipo de combustível e qualidade das vias.

Produzido na fábrica de Betim (MG), o 147 ajudou a popularizar o conceito de hatchback no Brasil, oferecendo uma opção acessível, econômica e robusta para o consumidor. Com versões de duas portas, além de variações como perua e furgão, o carro rapidamente ganhou espaço no dia a dia dos brasileiros.

Um dos maiores marcos do modelo veio em 1979, quando o 147 se tornou o primeiro carro do mundo a ser produzido em série com motor movido 100% a etanol. A inovação foi resultado do Programa Nacional do Álcool, criado pelo governo para reduzir a dependência de combustíveis fósseis. Essa tecnologia colocou o Brasil em destaque global e transformou o carro em símbolo de uma nova era energética.

Ao longo dos anos, o Fiat 147 ganhou diversas versões, como o esportivo Rallye, o mais sofisticado Spazio, a perua Panorama e o utilitário Fiorino, ampliando sua presença no mercado. O modelo também teve relevância internacional, com variantes exportadas e adaptadas para outros países da América do Sul e até da Europa, reforçando sua importância dentro da estratégia da Fiat.

O legado do 147 permanece vivo até hoje, sendo lembrado como um dos carros mais importantes da história do Brasil. Ele não apenas ajudou a democratizar o acesso ao automóvel, como também pavimentou o caminho para sucessores de sucesso, como o Uno e o Palio, mantendo a tradição de veículos compactos, econômicos e eficientes no país.