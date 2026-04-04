O Yangwang U9, o mais recente superesportivo elétrico da BYD, bateu recorde de velocidade e agora é o carro elétrico de produção mais rápido do mundo. Em testes realizados em Papenburg, na Alemanha, o modelo atingiu quase 500 km/h. As informações são do g1.

Potência e aceleração

O teste foi realizado na versão Track, a mais potente do U9, que tem foco total em velocidade e maior desempenho do automóvel. Entre os principais diferenciais dessa versão, e também o que garante estabilidade mesmo em velocidades muito altas, estão o difusor dianteiro em fibra de carbono, aerofólios ajustáveis e sistemas de refrigeração reforçados.

Além disso, o U9 é equipado com quatro motores elétricos de 326 cv, um em cada roda, entregando um total de 1.306 cv e torque de 130,5 kgfm. Essa configuração permite aceleração de 0 a 100 km/h em apenas 2,3 segundos.

E não para por aí: o U9 conta com suspensão hidráulica avançada capaz de elevar o carro em até 75 mm em meio segundo. Esse sistema permite não só desviar de obstáculos em ruas ou pistas, mas também executar saltos controlados de até seis metros.

No momento, o U9 não está disponível no Brasil, mas na China seu preço parte de aproximadamente R$ 1,3 milhão, colocando esse supercarro elétrico como um dos mais desejados do mundo.