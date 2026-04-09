Se você acha que carro com teto solar é sempre caro, o Peugeot 208 Style pode te surpreender. Esse modelo é um dos carros com teto solar mais acessíveis do Brasil e traz um design mais bonito sem custar tão caro quanto outros veículos.

Ele é um hatch compacto, ou seja, não é um carro tão grande. Tem pouco mais de 4 metros de comprimento, o que ajuda bastante na hora de estacionar e andar no trânsito. Por outro lado, um ponto ruim é que o espaço interno não é tão bom; quem vai atrás pode achar o espaço meio apertado e o porta-malas não é dos maiores.

Motor e consumo

O veículo vem com motor 1.0 flex, que pode ser aspirado, mais básico e bom pra usar no dia a dia, ou turbo, mais potente e ágil, dependendo da versão.

Apesar de ser 1.0, o consumo na cidade não é tão baixo quanto o esperado. Ele faz mais ou menos 8 km/l no etanol e cerca de 12 km/l na gasolina. Na estrada, melhora um pouco e fica mais econômico.

Foto: Reprodução/Renato Durães/Autoesporte

Outros itens do Peugeot 208 Style

O grande destaque é o teto solar panorâmico, que quase não aparece em carros desse preço. Além disso, ele vem com:

Multimídia com conexão sem fio

Ar-condicionado digital

Câmera de ré

Carregador de celular por indução (em algumas versões)

Vale a pena?

Se você quer um carro bonito, moderno e com teto solar, mas sem gastar muito, esse modelo da Peugeot é uma ótima opção. Hoje, ele costuma estar na faixa de R$ 86 mil a R$ 92 mil, dependendo da região, promoções e condições de compra. Só vale ficar atento ao consumo de combustível e ao espaço interno, que é mais limitado.