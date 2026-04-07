O Volkswagen Up! TSI é um exemplo de veículo com baixo consumo, mas com bom desempenho. Ele ficou conhecido como um dos carros mais econômicos da marca, especialmente para quem usa no dia a dia.

Mesmo sendo compacto, o motor 1.0 turbo entrega uma força acima do esperado para a categoria, tornando o modelo em um carro ágil e que responde rápido quando o motorista pisa no acelerador.

Além disso, o consumo em trajetos urbanos apresenta bons números (13,8 km/l), mas é na estrada que ele realmente impressiona, conseguindo médias que passam dos 16 km/l com gasolina.

Outro ponto positivo é a facilidade ao dirigir, já que é considerado um carro leve, com direção macia e um bom controle nas curvas. Isso faz com que a experiência seja agradável tanto para iniciantes quanto para motoristas mais experientes.

Conforto dentro do veículo

Por dentro, o carro é simples, mas conta com itens essenciais como ar-condicionado, direção elétrica e sistema de som com conexão Bluetooth. O único ponto que pode incomodar é o espaço traseiro, que é mais limitado, além do porta-malas pequeno.

Vale a pena?

Para quem busca um carro econômico e fácil de manter, o Up! TSI ainda é uma ótima escolha no mercado de usados. Com preços na faixa de R$ 48 mil a R$ 52 mil, ele entrega um ótimo equilíbrio entre custo e benefício.