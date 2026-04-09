Um levantamento divulgado em 2025 revelou os melhores carros para trabalhar como motorista de aplicativo no Brasil, levando em conta economia de combustível, conforto e custo de manutenção. Entre os modelos analisados, o Chevrolet Onix ganhou destaque por seu bom equilíbrio geral.

De acordo com o estudo, o Onix reúne características essenciais para o dia a dia no Uber: baixo consumo, manutenção acessível e bom nível de conforto. Esses fatores fazem com que o modelo seja amplamente escolhido por motoristas, já que permite rodar longas jornadas com menor gasto e ainda garantir boas avaliações dos clientes.

Além dele, outros modelos também aparecem como ótimas alternativas. O Hyundai HB20 e o Renault Kwid são indicados para quem prioriza economia, enquanto opções como Fiat Cronos e Renault Logan se destacam pelo espaço interno, ideal para corridas mais longas ou com passageiros e bagagens. Já veículos como Toyota Corolla e Honda City entram na categoria premium.

No fim das contas, o levantamento reforça que não existe apenas um carro perfeito, mas sim aquele que melhor se adapta ao perfil do motorista. Ainda assim, o Chevrolet Onix segue como referência por conseguir equilibrar praticamente todos os critérios importantes — economia, conforto e custo-benefício — sendo apontado como uma das escolhas mais inteligentes do mercado.

Escolha do carro pode definir lucro no fim do mês

Especialistas destacam que a escolha do veículo é um dos fatores mais decisivos para o sucesso no Uber. Um carro econômico pode representar uma economia significativa no combustível ao longo do mês, aumentando diretamente o lucro do motorista, especialmente para quem roda muitas horas por dia.

Além disso, o conforto também tem peso importante nas avaliações dos passageiros. Veículos mais espaçosos, silenciosos e com boa suspensão tendem a garantir notas mais altas, o que pode resultar em mais corridas e melhores ganhos. Por isso, encontrar o equilíbrio entre economia e conforto é a chave para ter sucesso nesse tipo de atividade.