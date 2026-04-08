Com mais de 120 anos de história, a Fiat é uma das fabricantes de veículos mais populares do mercado automobilístico. E vale destacar que, mesmo após todo esse tempo, a empresa italiana ainda consegue se manter relevante junto aos consumidores.

Grande parte do sucesso da montadora está relacionado a fatores como o alto custo-benefício, a robustez e o baixo custo de manutenção que seus carros oferecem. Contudo, existem muitos modelos no catálogo da Fiat que se destacam por sua performance.

Um deles é o Fiat Pulse Abarth, um SUV compacto que impressiona não apenas por seu visual, mas também por seu potente motor 1.3 Turbo Flex, capaz de superar os 180 cavalos com etanol ou gasolina.

Além disso, o veículo ainda conta com 27,5 kgf.m de torque e é capaz de alcançar os 100 km/h em pouco mais de 7 segundos, comprovando que, apesar de ser um carro com um visual pesado, consegue ser bastante ágil.

O Pulse Abarth ainda inclui adereços como câmbio automático de 6 marchas, suspensão esportiva, banco elétrico para o motorista, uma central de multimídia de última geração e detalhes em couro no painel, unindo performance, tecnologia e comodidade sob o mesmo chassi.

Fiat Fastback Abarth: a versão mais “simpática” do potente SUV

Para consumidores que não apreciam o visual “agressivo” do Pulse, mas ainda desejam usufruir dos benefícios que o modelo oferece, uma alternativa é o Fiat Fastback Abarth, que prioriza um estilo esportivo e aerodinâmico sem abrir mão da praticidade.

A diferença mais marcante entre os veículos é seu visual, já que sua motorização e atributos são praticamente semelhantes. Sendo assim, o modelo Fastback também se mostra capaz de oferecer conforto e desempenho na mesma medida.

Além disso, há também uma diferença significativa de preço, pois enquanto O Pulse pode ser encontrado por valores a partir de R$ 157.990, o Fastback já se encontra em faixas mais elevadas, custando cerca de R$ 179,990.