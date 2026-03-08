O início de 2026 trouxe surpresas para o mercado automotivo no Brasil. Em fevereiro, o Fiat Strada voltou a liderar o ranking de vendas, registrando 11.191 unidades vendidas, quase 3.700 a mais que o segundo colocado. A picape compacta segue sendo a escolha preferida de motoristas que buscam um veículo versátil.

Logo atrás, o Volkswagen Polo conquistou 7.517 vendas, consolidando o hatch como o modelo de passeio mais procurado. O grupo de hatches compactos se completa com Fiat Mobi, Fiat Argo e Chevrolet Onix.

SUVs seguem em expansão

O segmento de utilitários esportivos também ganhou destaque. O Volkswagen T-Cross foi o SUV mais vendido, com 5.667 unidades, liderando entre os veículos desse tipo. Na sequência, estão Volkswagen Tera e Hyundai Creta, enquanto modelos como Jeep Compass e Chevrolet Tracker completam o top 5 do segmento.

Picapes médias e sedãs se mantêm estáveis

Entre as picapes médias, a Toyota Hilux lidera com 3.304 emplacamentos, seguida por Ford Ranger e Chevrolet S10. No mercado de sedãs, o Toyota Corolla se mantém no topo com 2.149 unidades, superando Chevrolet Onix Plus e Hyundai HB20S.

Veículos elétricos e novos players

Entre os modelos chineses, o BYD Dolphin Mini liderou as vendas com 4.874 unidades, mostrando crescimento dos veículos elétricos no país.

Busca por modelos práticos

Apesar da liderança da Strada e da preferência por hatches compactos, o início do ano revela que o mercado brasileiro continua valorizando modelos práticos, eficientes e com bom custo-benefício.