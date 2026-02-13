As vendas de automóveis no varejo em janeiro de 2026 foram dominadas pelos SUVs, conforme aponta o Informativo de Emplacamentos da Fenabrave, divulgado em fevereiro. O relatório considera exclusivamente as comercializações feitas ao consumidor final, desconsiderando vendas diretas entre CNPJs e negociações destinadas a pessoas com deficiência (PCDs).

O Hyundai Creta liderou o ranking mensal no varejo, com 3.905 unidades emplacadas. Na sequência aparecem o Chevrolet Tracker, com 3.685 registros, e o Volkswagen Tera, que somou 3.665 unidades, segundo dados oficiais da entidade. Entre os dez modelos mais vendidos no período, sete pertencem à categoria dos utilitários esportivos.

Além de Creta, Tracker e Tera, o ranking também inclui o BYD Song, com 3.207 unidades vendidas, o Volkswagen Nivus, com 2.631, e o Jeep Compass, que alcançou 1.882 emplacamentos. Já o Volkswagen T-Cross, que tradicionalmente lidera o segmento, aparece apenas na 11ª colocação no varejo, com 2.578 unidades.

Mesmo com o predomínio dos SUVs, os modelos compactos seguem relevantes nas vendas ao consumidor final. O Volkswagen Polo contabilizou 3.066 unidades, garantindo a sexta posição no ranking geral, enquanto o Hyundai HB20 registrou 3.122 emplacamentos. O Fiat Argo somou 2.148 unidades, e o Fiat Pulse, SUV compacto da marca, fechou o mês com 2.207 vendas.

SUV combina tecnologia, conforto e bom desempenho

O Hyundai Creta se destaca no segmento de SUVs compactos por oferecer um conjunto equilibrado entre desempenho, tecnologia e conforto. O modelo conta com opções de motorização eficientes, bom nível de estabilidade e direção leve, características que agradam tanto no uso urbano quanto em viagens. O porta-malas espaçoso e a posição de dirigir elevada também são pontos valorizados.

Além disso, o Creta chama atenção pelo pacote tecnológico, que inclui central multimídia com conectividade para smartphones, painel digital nas versões mais completas e diversos recursos de segurança, como controle de estabilidade, assistente de partida em rampa e múltiplos airbags. O design moderno e a lista ampla de equipamentos ajudam a explicar a liderança do modelo nas vendas do varejo.