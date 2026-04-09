O que antes parecia coisa de filme já começou a se tornar realidade no Brasil. A Embraer realizou um voo demonstrativo do chamado “carro voador” no interior de São Paulo, marcando um avanço significativo na mobilidade aérea urbana e chamando atenção para o futuro do transporte nas grandes cidades.

O teste foi feito com um protótipo de eVTOL — sigla em inglês para veículo elétrico de decolagem e pouso vertical — desenvolvido pela Eve Air Mobility. A aeronave levantou voo durante um evento oficial em Gavião Peixoto, com a presença de autoridades, incluindo o presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

O presidente Lula acompanhou o voo demonstrativo • Ricardo Stuckert / PR

Mais do que um simples teste, o voo simboliza o início de uma nova era no transporte. O projeto é voltado para deslocamentos urbanos rápidos, funcionando como uma espécie de “táxi aéreo”, com capacidade para até cinco pessoas e operação totalmente elétrica, o que reduz ruídos e impactos ambientais.

Apesar do avanço, o carro voador ainda está em fase de testes e desenvolvimento. A expectativa da fabricante é que o modelo esteja pronto para operação comercial por volta de 2027, após cumprir todas as etapas de certificação e segurança exigidas pelas autoridades aeronáuticas.

Futuro da mobilidade urbana já começou a sair do papel

A aposta nesse tipo de tecnologia mostra que o conceito de mobilidade aérea urbana está cada vez mais próximo de se tornar realidade. Com grandes investimentos e interesse global, os eVTOLs surgem como alternativa para reduzir congestionamentos e otimizar o transporte em cidades como São Paulo, onde o trânsito é um desafio diário.

Mesmo assim, especialistas apontam que ainda existem obstáculos importantes, como regulamentação, infraestrutura e custos operacionais. Ainda que o primeiro voo já tenha acontecido, o uso em larga escala dependerá de uma série de avanços nos próximos anos — mas o caminho já está traçado e, ao que tudo indica, o futuro começou a decolar.