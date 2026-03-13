Apesar de ser proprietário do Banco Master, o empresário Daniel Vorcaro, preso sob suspeita de fraudes no sistema financeiro, conseguiu, em diferentes ocasiões, transmitir uma imagem de simplicidade. No entanto, seu estilo de vida estava longe de refletir essa postura.

Mesmo enquanto suas empresas enfrentavam dificuldades financeiras e se tornavam alvos de suspeitas de fraude, Vorcaro gastava quantias multimilionárias, seja adquirindo bens, viajando ou promovendo festas extremamente luxuosas.

Isso foi confirmado por meio da divulgação de documentos obtidos pela CPMI do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) relativos a quebra de sigilo fiscal do empresário, que revelaram que, entre 2019 e 2025 ele teria gastado cerca de R$ 104,4 milhões apenas com cartões de crédito.

Os arquivos também indicaram que 2024 foi o ano de maior gasto na modalidade, com um total de R$ 34 milhões. As despesas incluem viagens de alto padrão, uma festa de noivado em Roma e a compra de obras de arte e outros bens.

E vale destacar que os gastos não saíram apenas do patrimônio de Vorcaro, já que os documentos ainda revelaram que pelo menos R$ 45,3 milhões foram gastos em cartões do Banco Master, que começaram a ser utilizados por ele em meados de 2021.

Prisão de Vorcaro: empresário segue sob custódia em Brasília

Deflagrada pela Polícia Federal em novembro do ano passado, a Operação Compliance Zero, que resultou na prisão de Vorcaro, foi iniciada com o objetivo de combater fraudes atribuídas ao Banco Master, como a emissão de títulos de crédito falsos.

O empresário chegou a ser preso no dia 17 de novembro, poucos dias após o início da operação, enquanto se preparava para viajar para a Europa. Após conseguir um habeas corpus, ele acabou sendo liberado mediante medidas cautelares.

Contudo, durante a execução da terceira fase da operação, Vorcaro acabou sendo preso pela segunda vez no dia 4 de março. No dia 6, ele deixou a penitenciária 2 de Potim, no interior de São Paulo, e foi transferido para a Penitenciária Federal de Brasília, onde segue cumprindo pena.