A Agência Tributária espanhola anunciou que poderá suspender contas bancárias e cartões de crédito de pessoas físicas e jurídicas com dívidas fiscais superiores a 600 mil euros. A iniciativa deve começar a ser aplicada em breve e tem como objetivo recuperar essas dívidas.

De acordo com levantamento divulgado pela própria Agência Tributária, a suspensão atingirá contribuintes incluídos na lista de grandes devedores do país. A medida não se limita apenas ao bloqueio de contas bancárias, mas também restringe acesso à serviços essenciais dos cartões de crédito.

Antes da aplicação das sanções, os devedores são notificados e têm a oportunidade de regularizar sua situação. Somente após o fim dessas etapas é que a suspensão é efetivada.

Rigor fiscal

O endurecimento das regras ocorre em um contexto de crescente digitalização do sistema financeiro e maior exigência por transparência. O governo espanhol avalia que o bloqueio de contas é uma ferramenta eficaz para garantir o cumprimento das obrigações fiscais.

Historicamente, esse tipo de medida era mais associado a dívidas soberanas em cenários específicos. Agora, a Espanha vem adaptando o mecanismo também para dívidas pessoais.

Como evitar o bloqueio

Para não ter contas e cartões suspensos, a Agência Tributária recomenda atenção redobrada às obrigações fiscais. Entre as principais orientações estão o acompanhamento frequente das notificações oficiais, a manutenção de dados pessoais e financeiros atualizados e a comunicação ativa com instituições bancárias.

A implementação das suspensões será gradual, mas deve se tornar mais comum nos próximos meses. Diante desse cenário, especialistas alertam que contribuintes revisem sua situação fiscal o quanto antes, evitando restrições financeiras e transtornos futuros.