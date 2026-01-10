Uma casa de proporções extraordinárias tem chamado atenção no mercado imobiliário brasileiro ao combinar luxo extremo, dimensões monumentais e influências europeias. Avaliada em cerca de R$ 1 bilhão, a residência é considerada uma das maiores do país, pertence a um casal famoso da televisão e tem como principal inspiração os renomados Jardins de Luxemburgo, em Paris.

O imóvel fica em Alphaville, na região metropolitana de São Paulo, uma área conhecida por empreendimentos de alto padrão e segurança reforçada. A propriedade é da apresentadora Daniela Albuquerque e do empresário Amilcare Dallevo Jr., um dos fundadores e principal acionista da RedeTV!.

O casal mora no local com suas duas filhas, em uma residência que ultrapassa os limites do conceito tradicional de moradia. Com cerca de 17,8 mil metros quadrados de área construída, a mansão se aproxima mais de um complexo residencial do que de uma casa convencional.

Para se ter uma ideia, o espaço é maior que dois campos oficiais de futebol e, em termos de escala, se aproxima de grandes construções históricas europeias. O projeto arquitetônico foi finalizado em 2014, após mobilizar centenas de profissionais, incluindo engenheiros, arquitetos e técnicos especializados.

Casa tem cômodos que impressionam pelo tamanho

Entre os ambientes que mais chamam atenção está a suíte máster, que sozinha ocupa cerca de 1,2 mil metros quadrados. O espaço conta com piscina privativa e até estrutura para pouso de helicóptero, evidenciando o alto nível de exclusividade da propriedade.

As áreas sociais seguem o mesmo padrão, com salões amplos, pé-direito elevado e circulação planejada para garantir conforto e fluidez. Além do tamanho e da arquitetura, o valor da residência também reflete sua localização em um dos condomínios mais valorizados do Brasil.