A união estável é cada vez mais comum no Brasil, mas ainda gera muitas dúvidas quando o assunto é herança. Afinal, casais que vivem juntos, sem casamento no civil, têm os mesmos direitos sucessórios que cônjuges formalmente casados? A resposta envolve detalhes importantes da legislação e pode surpreender quem imagina que a convivência, por si só, já garante proteção jurídica.

Embora a união estável seja reconhecida como entidade familiar pela Constituição e pelo Código Civil, seus efeitos sucessórios nem sempre são idênticos aos do casamento. Para que o parceiro tenha direito à herança, é fundamental que a união esteja devidamente comprovada — seja por escritura pública, documentos que demonstrem vida em comum ou até decisões judiciais.

Sem essa comprovação, o companheiro pode enfrentar dificuldades para ser reconhecido como herdeiro. Além disso, a legislação estabelece regras específicas para definir qual parte do patrimônio o companheiro sobrevivente poderá receber.

Diferentemente do casamento, onde a partilha é claramente definida pelo regime de bens adotado, a união estável segue critérios próprios, que podem variar conforme o tipo de bens adquiridos pelo casal e se há ou não filhos envolvidos. Por isso, é essencial entender como funciona a sucessão nesse tipo de relação para evitar conflitos futuros e garantir segurança jurídica.

O que a lei garante e o que ainda gera disputas judiciais

Mesmo com o reconhecimento legal da união estável, muitos casos de herança acabam sendo decididos na Justiça devido a interpretações diferentes sobre a partilha de bens. Em situações envolvendo filhos, patrimônio adquirido antes da convivência ou ausência de formalização da união, juízes podem adotar entendimentos distintos.

Por isso, contar com documentação que comprove a relação e entender como o patrimônio foi construído ao longo dos anos faz toda a diferença. Além disso, a ausência de um testamento pode resultar em uma divisão menos favorável ao companheiro sobrevivente, especialmente quando há herdeiros concorrentes, como filhos ou pais do falecido.