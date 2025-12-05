Maior campeão do Campeonato Brasileiro com incríveis 12 troféus conquistados, o Palmeiras não conseguiu conquistar o seu almejado 13º troféu nesta temporada. Mesmo liderando boa parte da competição, o time comandado pelo técnico Abel Ferreira viu o Flamengo ultrapassá-lo já na reta final e ficar com a taça com uma rodada de antecedência.

Sem alcançar o tão sonhado título nacional neste ano, o torcedor palmeirense terá de se contentar em erguer “apenas” o troféu do Campeonato Brasileiro Sub-20. Em agosto, os garotos da Academia superaram o RB Bragantino na decisão e conquistaram o tricampeonato da categoria.

No primeiro jogo da final, disputado no Estádio Cícero de Souza Marques, em Bragança (SP), Palmeiras e Red Bull Bragantino empataram em 1 a 1. Na volta, na capital paulista, o placar permaneceu zerado, levando a decisão para os pênaltis. Nas cobranças, o Verdão foi mais eficiente e assegurou o título ao vencer por 4 a 3.

