O momento vivido pelo Sport Club Internacional nas categorias de base acende um alerta preocupante. Após o rebaixamento no Campeonato Brasileiro Sub-20 em 2025, o clube gaúcho passou a disputar a Série B da categoria em 2026, mas os resultados recentes mostram que a situação pode ser ainda mais delicada do que o esperado.
No ano passado, o Inter acabou rebaixado após campanha irregular, ficando entre os últimos colocados e confirmando a queda para a segunda divisão do Brasileirão Sub-20. A equipe não conseguiu reagir na reta final da competição, o que selou um dos momentos mais negativos da história recente da base colorada.
Já na atual temporada da Série B Sub-20, o cenário segue preocupante. O Internacional soma derrotas pesadas para Coritiba e Sport Recife, ambas por 3 a 0, resultados que colocaram o time na lanterna da competição. Sem pontuar até aqui, o clube enfrenta dificuldades tanto defensivas quanto ofensivas, evidenciando a fragilidade da equipe.
Apesar do desempenho ruim, há um detalhe curioso que “salva” o Inter de uma situação ainda mais crítica: a Série C do Campeonato Brasileiro Sub-20 não existe. Ou seja, mesmo ocupando a última colocação, o clube não pode ser rebaixado novamente.
A agenda do Inter na Série B do Brasileirão Sub-20
- 1ª rodada – 01/04, 15h00 – Coritiba 3 x 0 Internacional
- 2ª rodada – 08/04, 15h00 – Internacional 0 x 3 Sport
- 3ª rodada – 22/04, 15h00 – Botafogo/SP x Internacional
- 4ª rodada – 29/04, a definir – Internacional x Atlético-GO
- 5ª rodada – 13/05, a definir – Internacional x Vila Nova
- 6ª rodada – 20/05, a definir – Operário/PR x Internacional
- 7ª rodada – 27/05, a definir – Internacional x Paysandu
