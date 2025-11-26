Maior campeão do Campeonato Brasileiro com incríveis 12 troféus conquistados, o Palmeiras ficou mais longe de conquistar o sonhado tridecacampeonato na noite desta terça-feira (25). Além de ser derrotado pelo Grêmio pelo placar de 3 a 2 em Porto Alegre, o Verdão viu o Flamengo, rival direto pelo título, empatar com o Atlético-MG.
Com isso, a distância que já era de quatro pontos aumentou para cinco com apenas mais duas rodadas para serem disputadas. Para ser campeão já na 37ª rodada, o Flamengo precisará apenas vencer o Ceará no Maracanã. Já o Palmeiras terá de superar o Atlético-MG, fora de casa, e torcer por um tropeço do rubro-negro. Antes, os rivais se enfrentam na decisão da Libertadores.
Vendo o sonho do título nacional ficar ainda mais distante, o torcedor palmeirense terá de se contentar em levantar “apenas” o troféu do Campeonato Brasileiro Sub-20 nesta temporada. Em agosto deste ano, os meninos da Academia de Futebol bateram o RB Bragantino na grande final e conquistaram o tricampeonato brasileiro da categoria.
No primeiro duelo da decisão, disputado no Estádio Cícero de Souza Marques, em Bragança (SP), Palmeiras e Red Bull Bragantino ficaram no 1 a 1. Na partida de volta, realizada na capital paulista, o jogo terminou sem gols, levando a final para os pênaltis. Nas cobranças, o Verdão levou a melhor e garantiu o título ao vencer por 4 a 3.
Todos os campeões do Brasileirão
- Palmeiras – 12 (1960, 1967, 1967, 1969, 1972, 1973, 1993, 1994, 2016, 2018, 2022 e 2023)
- Santos – 8 (1961, 1962, 1963 , 1964 , 1965 , 1968, 2002 e 2004)
- Flamengo – 8 (1980, 1982, 1983, 1987, 1992, 2009, 2019 e 2020)
- Corinthians – 7 (1990, 1998, 1999, 2005, 2011, 2015 e 2017)
- São Paulo – 6 (1977, 1986, 1991, 2006, 2007 e 2008)
- Vasco – 4 (1974, 1989, 1997 e 2000)
- Fluminense – 4 (1970, 1984, 2010 e 2012)
- Cruzeiro – 4 (1966, 2003, 2013 e 2014)
- Internacional – 3 (1975, 1976 e 1979)
- Atlético-MG – 3 (1937, 1971 e 2021)
- Botafogo – 3 (1968, 1995 e 2024)
- Bahia – 2 (1959 e 1988)
- Grêmio – 2 (1981 e 1996)
- Guarani – 1 (1978)
- Coritiba – 1 (1985)
- Sport – 1 (1987)
- Athletico-PR – 1 (2001)
