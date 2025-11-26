Maior campeão do Campeonato Brasileiro com incríveis 12 troféus conquistados, o Palmeiras ficou mais longe de conquistar o sonhado tridecacampeonato na noite desta terça-feira (25). Além de ser derrotado pelo Grêmio pelo placar de 3 a 2 em Porto Alegre, o Verdão viu o Flamengo, rival direto pelo título, empatar com o Atlético-MG.

Com isso, a distância que já era de quatro pontos aumentou para cinco com apenas mais duas rodadas para serem disputadas. Para ser campeão já na 37ª rodada, o Flamengo precisará apenas vencer o Ceará no Maracanã. Já o Palmeiras terá de superar o Atlético-MG, fora de casa, e torcer por um tropeço do rubro-negro. Antes, os rivais se enfrentam na decisão da Libertadores.

Vendo o sonho do título nacional ficar ainda mais distante, o torcedor palmeirense terá de se contentar em levantar “apenas” o troféu do Campeonato Brasileiro Sub-20 nesta temporada. Em agosto deste ano, os meninos da Academia de Futebol bateram o RB Bragantino na grande final e conquistaram o tricampeonato brasileiro da categoria.

No primeiro duelo da decisão, disputado no Estádio Cícero de Souza Marques, em Bragança (SP), Palmeiras e Red Bull Bragantino ficaram no 1 a 1. Na partida de volta, realizada na capital paulista, o jogo terminou sem gols, levando a final para os pênaltis. Nas cobranças, o Verdão levou a melhor e garantiu o título ao vencer por 4 a 3.

