A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) estabeleceu uma alteração nas regras para transmissões realizadas dentro dos estádios em competições sob sua organização, incluindo o Campeonato Brasileiro. A partir de agora, emissoras de rádio e web rádios não poderão mais exibir imagens dos profissionais que trabalham nas cabines de imprensa durante as partidas.

Com a determinação, segue permitida apenas a veiculação do áudio das narrações e comentários. Caso a transmissão seja feita em plataformas como o YouTube, por exemplo, o comunicador poderá manter apenas uma foto estática na tela, sem a exibição de vídeo ao vivo com reações ou imagens da cabine.

A orientação já foi encaminhada aos veículos credenciados para cobertura das competições.

Regra segue padrão internacional

Segundo a entidade, a medida adota modelo semelhante ao que já é aplicado em torneios organizados pela Conmebol. O objetivo é padronizar procedimentos relacionados aos direitos de imagem e à utilização dos espaços internos dos estádios.

A restrição vale para todas as competições administradas pela CBF e inclui a proibição de gravações em vídeo dentro das áreas destinadas à imprensa.

Profissionais criticam decisão

A mudança provocou manifestações contrárias por parte de jornalistas e comunicadores, especialmente aqueles que atuam em plataformas digitais. Para parte da categoria, a presença em vídeo representa uma forma de aproximação com o público e ampliação do alcance das transmissões.

Até o momento, a CBF não anunciou alterações na decisão. As emissoras seguem autorizadas a realizar as transmissões em áudio, respeitando as novas diretrizes impostas pela confederação.