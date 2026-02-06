O apresentador Celso Portiolli foi comunicado que seu colega, Andre Azeredo, pediu para sair do SBT e foi para a Record. A informação circulou nos bastidores da televisão nesta semana e confirmou a saída do jornalista André Azeredo do SBT, menos de um ano após sua chegada à emissora. O profissional aceitou uma proposta da Record considerada financeiramente mais vantajosa e formalizou o pedido de desligamento, mesmo estando à frente de um novo projeto no canal paulista.

Proposta da Record pesou na decisão

Contratado pelo SBT em junho de 2025, André Azeredo havia sido promovido recentemente para comandar o programa matinal Alô Você, lançado como aposta para renovar a programação da emissora. Ainda assim, a oferta feita pela Record incluiu salário mais alto, vínculo por tempo determinado e uma função de maior estabilidade, fatores que pesaram na escolha do jornalista.

Na nova emissora, ele vai atuar como repórter especial do Cidade Alerta, além de assumir a apresentação do telejornal aos sábados e substituir Reinaldo Gottino em períodos de folga. A informação foi divulgada inicialmente pelo colunista Flávio Ricco, do R7, e confirmada por fontes ligadas à produção.

Futuro indefinido no SBT

Embora a previsão inicial fosse de que Azeredo permanecesse no ar até a próxima sexta-feira (13), existe a possibilidade de afastamento imediato. Internamente, parte da direção defende uma saída rápida, repetindo decisões adotadas em casos recentes de profissionais que anunciaram mudança de emissora. O SBT ainda avalia quem assumirá o comando do Alô Você.

A passagem de André Azeredo pelo canal durou cerca de sete meses. Ele entrou como repórter especial, ganhou espaço em coberturas de alcance nacional e, em pouco tempo, foi alçado ao posto de âncora.

Volta à antiga casa

A Record não é novidade na carreira do jornalista. Entre 2019 e 2024, ele integrou o time da emissora, com participações em programas como São Paulo no Ar, Balanço Geral e Domingo Espetacular, além de quadros investigativos no Fala Brasil. Antes disso, teve trajetória consolidada na Globo, onde chegou a ser cotado para assumir o Bom Dia São Paulo.