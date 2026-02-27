Apesar de ter assumido a posição de âncora do Jornal Nacional, que é um dos principais programas jornalísticos da TV Globo, há apenas alguns meses, o jornalista César Tralli segue surpreendendo os espectadores da emissora.

Nesta semana, ao invés de vestir o terno e se posicionar atrás da bancada do telejornal, Tralli apareceu diante das câmeras com um visual mais informal para cobrir as tragédias causadas pela chuva que ocorreram na Zona da Mata, em Minas Gerais.

Embora estivesse posicionado no terraço de uma casa que não foi diretamente atingida pela tragédia climática, o jornalista apresentou o JN direto do bairro Parque Jardim Burnier, em Juiz de Fora, que foi uma das regiões mais afetadas pelo ocorrido.

Vale lembrar que, mesmo trabalhando em estúdio há mais de uma década, Tralli também já atuou como repórter nas ruas. E ao demonstrar profissionalismo para conseguir conduzir o noticiário de forma sensível, mas precisa, estas habilidades ficaram nítidas para o público.

Além de transmitir informações relevantes sobre o ocorrido, mostrando com detalhes os impactos na rotina dos moradores, o jornalista ainda deu destaque aos esforços dos bombeiros e voluntários, que seguem trabalhando incansavelmente na busca por desaparecidos.

Ticiane Pinheiro elogia cobertura de César Tralli

Além de ter sido amplamente elogiado pelo público por sua atuação na cobertura da tragédia em Minas Gerais, César Tralli também foi ovacionado pela esposa, a apresentadora Ticiane Pinheiro, que afirmou ter ficado emocionada assistindo o JN.

Através de suas redes sociais, ela lamentou o ocorrido e comentou estar orgulhosa do trabalho do marido, publicando em seus stories uma foto que tirou da televisão no momento em que Tralli apareceu diante das câmeras.

O cenário em cidades como Juiz de Fora e Ubá é, inegavelmente, devastador. De acordo com os relatórios mais recentes das autoridades, as chuvas já deixaram 64 mortos e cinco pessoas ainda seguem desaparecidas. Além disso, o desastre também provocou o desalojamento de milhares de moradores