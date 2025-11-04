Com a chegada do verão batendo à porta, muita gente começa a intensificar a rotina de cuidados com o corpo. E, nas semanas que ainda restam até a estação mais quente do ano, um chá feito com ingredientes naturais pode ser um aliado poderoso para quem quer dar aquela secada na barriga.

A novidade tem chamado a atenção por ser fácil de preparar, acessível e eficiente quando usada como complemento a uma rotina equilibrada de alimentação e exercícios físicos. Afinal, nenhum chá faz milagre sozinho, mas pode, sim, acelerar os resultados do famoso “projeto verão”.

Chá liberado pela Anvisa seca barriga antes de começar o verão de 2026

O chá em questão combina propriedades digestivas, termogênicas e anti-inflamatórias. A receita mistura gengibre e cascas de frutas como abacaxi e laranja, somadas à carqueja, planta medicinal conhecida por auxiliar na digestão e no controle da gordura corporal.

A combinação desses ingredientes estimula o metabolismo, promove a sensação de saciedade e favorece o bom funcionamento do intestino. Além disso, os compostos presentes no gengibre ajudam o corpo a gastar mais energia, mesmo em repouso.

Veja a seguir os ingredientes necessários:

Ingredientes Quantidade Casca de abacaxi Metade de um abacaxi Casca de laranja 1 unidade Gengibre em pó 1 colher de sopa Carqueja (seca) 1 colher de sopa Água 1 litro

Para preparar o chá, coloque a água em uma panela junto com as cascas de abacaxi e laranja e o gengibre. Deixe ferver por cerca de 10 minutos.

Em seguida, desligue o fogo, adicione a carqueja, tampe a panela e aguarde mais 5 minutos. Coe o líquido e consuma ao longo do dia, de preferência entre as refeições.

Chá seca barriga deve ser combinado com hábitos saudáveis

Mas para que o chá traga resultados visíveis, é essencial adotar alguns hábitos em conjunto.

Manter uma alimentação rica em vegetais, proteínas magras e grãos integrais é o primeiro passo. Reduzir o consumo de alimentos ultraprocessados, bebidas açucaradas e excesso de sal também faz diferença.

Além disso, praticar exercícios aeróbicos e treinos de força regularmente vai potencializar o efeito do chá e acelerar a queima de gordura abdominal.

Com disciplina, bons hábitos e uma ajudinha natural, ainda dá tempo de chegar mais leve ao verão 2026.