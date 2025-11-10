A 33ª rodada do Campeonato Brasileiro reascendeu as esperanças do Flamengo em conquistar o seu nono título de Campeonato Brasileiro. Vencendo o Santos pelo placar de 3 a 2 no Maracanã, o Rubro-Negro contou com um inesperado tropeço do Palmeiras, atual líder, contra o Mirassol para aumentar consideravelmente suas chances de título.
Segundo projeções do economista Bruno Imaizumi, do portal ge.globo, o Flamengo subiu suas chances de 23,32% para 39,11%. Já o Palmeiras viu seus números caírem de 74,35% para 59,65%. Ambos tem a mesma pontuação em 32 jogos disputados: 68. A vantagem palmeirense está no número de vitórias conquistadas até aqui: 21 contra 20.
No próximo sábado, aproveitando a Data FIFA e enfrentando diversos desfalques, as duas equipes finalmente disputarão as partidas que haviam sido adiadas durante a Copa do Mundo de Clubes. O Flamengo viajará a Pernambuco para enfrentar o lanterna Sport, pela 12ª rodada, enquanto o Palmeiras visita o Santos, na Vila Belmiro, pela 13ª rodada.
O Cruzeiro é o terceiro e último clube que ainda aparece com chances matemáticas de conquistar o troféu: apenas 1,24% após um decepcionante empate por 0 a 0 com o Fluminense em pleno Mineirão. As chances são determinadas por modelos estatísticos aplicados por Bruno Imaizumi sobre microdados coletados pela equipe do Gato Mestre desde 2013.
Os resultados da 33ª rodada do Brasileirão 2025
- 08/11, 16h00 – Sport Recife 2 x 4 Atlético-MG
- 08/11, 18h00 – Vasco da Gama 1 x 3 Juventude
- 08/11, 18h30 – Internacional 2 x 2 Bahia
- 08/11, 21h00 – São Paulo 0 x 1 RB Bragantino
- 09/11, 16h00 – Corinthians 0 x 1 Ceará
- 09/11, 16h00 – Cruzeiro 0 x 0 Fluminense
- 09/11, 16h00 – Vitória 0 x 0 Botafogo
- 09/11, 18h30 – Flamengo 3 x 2 Santos
- 09/11, 20h30 – Mirassol 2 x 1 Palmeiras
- 09/11, 20h30 – Fortaleza 2 x 2 Grêmio
