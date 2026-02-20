A passagem de Oscar pelo São Paulo pode estar perto do fim. O meia, que retornou ao Brasil no ano passado cercado de expectativas e status de estrela, vive uma novela nos bastidores envolvendo a rescisão contratual com o Tricolor. Uma nova reunião entre as partes deve acontecer na próxima semana e pode definir o futuro do jogador.

De acordo com informações divulgadas pelo ge, Oscar abriu mão de cerca de R$ 53 milhões que teria direito a receber até o fim do contrato, válido até dezembro de 2027. Ainda assim, o atleta cobra do clube aproximadamente R$ 7 milhões referentes a valores pendentes, como luvas pela assinatura do contrato e direitos de imagem atrasados.

Inicialmente, o meia desejava receber o montante à vista, mas aceitou a possibilidade de parcelamento até o fim de 2027. Pessoas que gerenciam sua carreira afirmam que, se quisesse, Oscar poderia exigir judicialmente o valor integral previsto em contrato. No entanto, ele optou por cobrar apenas o que considera devido até novembro do ano passado, quando sofreu um mal súbito.

O São Paulo, por sua vez, não confirma os valores envolvidos. Internamente, o clube considera o vínculo “suspenso” desde o fim de 2025 e avalia que as conversas entre o diretor executivo Rui Costa e o empresário Giuliano Bertolucci avançam em bom ritmo. Além da quantia discutida com o atleta, o Tricolor também teria pendências relacionadas à comissão dos empresários envolvidos na negociação.

Relembre o caso de Oscar no São Paulo

Oscar sofreu um mal súbito no fim do ano passado, durante exames de pré-temporada no CT da Barra Funda. Ele foi levado de ambulância ao Hospital Israelita Albert Einstein, onde permaneceu internado na UTI e recebeu diagnóstico de síncope vasovagal.

A condição é caracterizada por uma perda momentânea de consciência provocada pela queda da pressão arterial e da frequência cardíaca — em termos simples, um desmaio. Segundo especialista ouvido pelo ge, o quadro não representa risco de morte, mas requer acompanhamento médico constante.

Após o episódio, o jogador seguiu protocolo de recuperação com repouso, chegou a comparecer ao CT em algumas ocasiões, mas posteriormente optou por encerrar a carreira.