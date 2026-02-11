O atacante Kayky, cria das divisões de base do Fluminense e com passagem pelo Manchester City, será reforço do Internacional para a temporada de 2026. Nesta terça-feira (10), o Colorado avançou nas negociações com o Bahia pelo empréstimo do jogador até o fim do ano. O Inter terá a opção de compra ao término do período.

Revelado pelo Fluminense, Kayky brilhou nas categorias de base e foi campeão brasileiro sub-17 em 2020. No ano seguinte, já subiu e estreou nos profissionais. Ao todo, defendeu o time principal por seis meses, disputou 37 partidas, fez quatro gols e deu três assistências.

Em abril de 2021, Manchester City adquiriu 80% dos direitos econômicos de Kayky por €10 milhões de euros fixos (R$ 66,5 milhões na cotação da época), mais bônus de até € 11 milhões de euros. Pelo time profissional do City, ele disputou dois jogos. Seu retorno ao Brasil se deu em 2023, quando defendeu, por empréstimo, o Bahia.

Kayky disputou apenas uma partida em 2026 — Foto: Rafael Rodrigues/EC Bahia

Conseguindo destaque no futebol nordestino, Kayky acabaria retornando para a Europa para atuar no Sparta Rotterdam, da Holanda. Sem alcançar bons números, voltaria ao Bahia em 2025, já sendo contratado de forma definitiva. No ano passado, foram dois gols anotados e sete assistências distribuídas em 47 jogos pelo Tricolor de Aço.

No Beira-Rio, o novo reforço disputará posição com Vitinho, Carbonero, Allex, Bruno Tabata, João Victor e Gustavo Prado. Além dele, o Inter também negocia a contratação do lateral-esquerdo Matheus Bahia junto ao clube nordestino. Este, por sua vez, seria contratado de forma definitiva pelas próximas duas temporadas.