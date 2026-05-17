A Chevrolet colocou oficialmente um ponto final na trajetória do Chevrolet Cruze na América do Sul. O encerramento da produção do modelo marca o fim de uma era iniciada em 2011, quando o sedã chegou ao mercado brasileiro para substituir o Vectra e disputar espaço entre os carros médios mais desejados do país.

Durante mais de uma década, o Cruze construiu uma base fiel de admiradores ao apostar em conforto, tecnologia e acabamento acima da média. O modelo enfrentou concorrentes tradicionais como Toyota Corolla e Honda Civic em um período em que os sedãs médios ainda ocupavam posição de destaque nas concessionárias brasileiras.

Nos últimos anos, porém, o cenário automotivo mudou radicalmente. A ascensão dos SUVs transformou o comportamento dos consumidores e fez montadoras concentrarem investimentos em segmentos considerados mais lucrativos. Com isso, a Chevrolet decidiu encerrar a produção do Cruze e direcionar sua estratégia para utilitários esportivos e novos projetos globais.

A despedida do modelo já vinha sendo especulada desde 2023, quando veículos especializados apontaram que a fábrica de Santa Fé, na Argentina, deixaria de fabricar o sedã. Antes mesmo da América do Sul, o Cruze já havia saído de linha em mercados importantes como Estados Unidos, México e China, tornando o continente um dos últimos redutos globais do carro.

Sedã marcou geração de consumidores brasileiros

Quando foi lançado no Brasil, o Chevrolet Cruze representou uma nova fase para a Chevrolet no segmento de sedãs médios. O carro chamou atenção pelo visual moderno, pela cabine refinada e pelo equilíbrio entre desempenho e economia, características que ajudaram a fortalecer sua presença tanto entre famílias quanto em frotas corporativas.

Mesmo fora de linha, o modelo ainda mantém forte apelo no mercado de usados e entre fãs da marca. Para muitos consumidores, o encerramento da produção simboliza não apenas a despedida de um carro popular, mas também o fim de uma época em que os sedãs médios dominavam as ruas brasileiras.