O Flamengo segue atento ao mercado da bola e já começou a monitorar possíveis reforços para a próxima janela de transferências. Um dos nomes que entrou no radar rubro-negro é o do meia colombiano Nelson Deossa, atualmente no Real Betis. A informação foi divulgada inicialmente pelo jornalista Matteo Moretto e repercutiu no Brasil.

Segundo as informações publicadas, o Flamengo acompanha de perto a situação do atleta no futebol espanhol. Além do clube carioca, River Plate e Tigres também demonstraram interesse na contratação do meio-campista colombiano, que vem despertando atenção internacional após sua passagem pelo futebol europeu.

Nelson Deossa também desperta interesse de River Plate e Tigres — Foto: Reprodução/X

Apesar do monitoramento, a posição ocupada por Nelson Deossa não aparece como prioridade absoluta dentro do planejamento do Flamengo neste momento. De acordo com apuração do portal Coluna do Fla, o jogador atua principalmente como segundo volante, setor em que o elenco rubro-negro já conta com nomes importantes como Jorginho, Saúl Ñíguez, Nicolás De La Cruz e Lucas Paquetá.

Aos 26 anos, Nelson Deossa foi revelado pelo Independiente Yumbo, da Colômbia, e acumulou passagens por Atlético Nacional, Monterrey e Real Betis. O meia chegou ao clube espanhol em agosto de 2025 por cerca de 12 milhões de euros, valor próximo de R$ 70 milhões.

Segundo o site especializado Transfermarkt, o atleta está avaliado atualmente em nove milhões de euros, aproximadamente R$ 52,6 milhões. Na temporada 2025/26, o colombiano disputou 32 partidas e registrou uma assistência.