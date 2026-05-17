A Praia do Cassino é oficialmente reconhecida pelo Guinness World Records como a maior praia do mundo em extensão contínua. O título foi concedido em 1994 e transformou o destino gaúcho em uma das curiosidades naturais mais impressionantes do planeta.

Localizada no litoral do Rio Grande do Sul, a praia possui cerca de 254 quilômetros de faixa de areia contínua, ligando os Molhes da Barra até a região do Chuí, na fronteira com o Uruguai. Em alguns pontos, a largura da areia chega a aproximadamente 200 metros, formando uma paisagem gigantesca e praticamente sem fim.

Um dos pontos mais famosos da região são os Molhes da Barra, estrutura construída com enormes blocos de pedra para permitir a entrada de embarcações na Lagoa dos Patos. No local, turistas podem passear em tradicionais vagonetas movidas à vela sobre trilhos que avançam mais de quatro quilômetros mar adentro até um farol instalado na ponta do molhe.

Além das belezas naturais, a Praia do Cassino também atrai visitantes interessados em esportes como surfe e kitesurfe, graças aos ventos fortes e às ondas constantes. Outro destaque é o navio Altair, cargueiro que encalhou na praia em 1976 e até hoje permanece como uma curiosa atração turística da região.

Região ganhou novo parque marinho e atrai cada vez mais turistas

A área da Praia do Cassino vem ganhando ainda mais destaque turístico nos últimos anos. Recentemente, a região passou a abrigar o Parque Nacional Marinho do Albardão, considerado o maior parque marinho do Brasil e criado para preservar a biodiversidade da costa gaúcha.

A parte mais movimentada da praia fica no município de Rio Grande, onde turistas encontram hotéis, restaurantes e áreas urbanizadas próximas ao mar. O principal acesso acontece por uma praça com uma tradicional estátua de Iemanjá, ponto bastante conhecido entre moradores e visitantes.