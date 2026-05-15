Após o anúncio das novas regras para produtos feitos com cacau, muita gente ficou surpresa achando que alguns chocolates foram proibidos no Brasil. Mas isso não aconteceu de verdade. Nenhum chocolate foi retirado das lojas por causa da nova lei, o que mudou foram as regras sobre a composição dos produtos e a forma como eles serão apresentados nas embalagens.

As novas regras passaram a exigir uma quantidade maior de cacau nos produtos para que eles possam ser chamados oficialmente de chocolate. Antes da mudança, bastava ter 25% de cacau, agora o mínimo exigido passou para 35%.

A lei também limitou o uso de gorduras vegetais que substituem a manteiga de cacau. Esses ingredientes agora podem representar no máximo 5% da composição total do produto.

Fim do “amargo” e “meio amargo”?

Também com a nova regra, as marcas passarão a informar a porcentagem de cacau que cada produto contém, como 40%, 50% ou 70%. Isso faz com que as denominações “amargo” e “meio amargo” deixem de ser usadas oficialmente porque não mostravam de forma clara a quantidade de cacau presente no produto.

Com a mudança, o consumidor consegue entender melhor o tipo de chocolate que está comprando sem depender apenas de nomes que descrevem o sabor.

Novas categorias criadas pela lei

A lei também definiu regras para cada categoria de chocolate:

Chocolate ao leite: deve conter no mínimo 25% de cacau e 14% de sólidos de leite;

deve conter no mínimo 25% de cacau e 14% de sólidos de leite; Chocolate branco: precisa ter pelo menos 20% de manteiga de cacau;

precisa ter pelo menos 20% de manteiga de cacau; Chocolate doce: deve ter no mínimo 25% de cacau.

Chocolate não foi proibido

É importante lembrar que nenhum chocolate deixou de existir por causa da lei. As mudanças servem apenas para criar regras mais claras e melhorar a qualidade dos produtos vendidos no Brasil.