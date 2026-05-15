Com o preço dos combustíveis pesando cada vez mais no orçamento, muita gente passou a procurar carros mais econômicos. Um dos modelos que mais se destaca nesse quesito é o Chevrolet Onix 1.0 Turbo com câmbio manual de seis marchas. Esse carro é conhecido por ser oferecer economia e bom desempenho.
Com gasolina, o carro faz cerca de 12,4 km/l na cidade e pode chegar a 17,7 km/l na estrada. Já com etanol, as médias ficam próximas de 9,5 km/l no cidade e 12 km/l em rodovias.
Motor turbo ajuda na economia
Muita gente pensa que motor turbo serve apenas para deixar o carro mais rápido, mas ele também pode ajudar bastante na economia. No Onix, esse motor consegue entregar respostas rápidas sem exigir fortes acelerações o tempo todo, o que faz com que o consumo seja baixo.
Câmbio de seis marchas faz diferença
Outro detalhe é o câmbio manual de seis velocidades em que a última marcha permite que o motor trabalhe com rotações mais baixas quando o carro está em alta velocidade. Isso ajuda a diminuir o consumo de combustível e também deixa a viagem mais silenciosa.
Interior moderno e boa lista de equipamentos
Além da economia, o Onix também se destaca pelo bom espaço interno para um carro compacto, além de contar com central multimídia compatível com Android Auto e Apple CarPlay e direção elétrica leve, o que ajuda bastante no dia a dia.
O acesso ao conteúdo será liberado imediatamente após o anúncio.
Deixe um comentário