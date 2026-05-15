A semana não foi difícil apenas para o time profissional do Flamengo, que acabou eliminado pelo Vitória na Copa do Brasil após ser derrotado por 2 a 0 em Salvador, mas também para a equipe sub-20 do clube carioca. Na manhã da quinta-feira (14), a diretoria rubro-negra anunciou a demissão do técnico Bruno Pivetti após uma sequência de resultados negativos.

Bruno Pivetti, de 42 anos, chegou ao Flamengo cercado de expectativas depois de conquistar o Campeonato Paranaense de 2025 com o Operário e acumular passagens por clubes como Vitória, Guarani, Chapecoense, Náutico e CRB. Mesmo aceitando o desafio de retornar ao futebol de base, o treinador nunca conseguiu conquistar totalmente a confiança da torcida.

Apesar de ter levantado o título do Intercontinental Sub-20 contra o Barcelona, em pleno Maracanã, a trajetória de Pivetti no clube foi marcada por instabilidade. O vice-campeonato da Libertadores Sub-20 e as atuações ruins no Campeonato Carioca, quando os garotos chegaram a representar o elenco principal, aumentaram ainda mais as críticas em torno do treinador e de sua comissão técnica.

A situação ficou insustentável após três derrotas consecutivas no Campeonato Brasileiro Sub-20, sequência que tirou o Flamengo da zona de classificação para as quartas de final. O time perdeu para Bahia, Palmeiras e Botafogo, sendo o último revés por 3 a 1 no clássico disputado no Nilton Santos.

Jardim admite falhas após eliminação do Flamengo

A eliminação do Flamengo na Copa do Brasil aumentou ainda mais a pressão sobre o técnico Leonardo Jardim, que reconheceu a fraca eficiência ofensiva da equipe nos dois confrontos contra o Vitória. Após a derrota por 2 a 0 no Barradão, o treinador destacou que o time criou oportunidades suficientes, mas voltou a falhar nas finalizações.

Jardim também afirmou que o resultado foi “inesperado”, embora tenha evitado classificar a eliminação como vexame. Segundo o português, o Flamengo manteve domínio da posse de bola e acumulou diversas finalizações na partida decisiva, mas não conseguiu transformar a superioridade em gols.