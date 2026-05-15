A pequena Capão Alto, na Serra Catarinense, foi escolhida para receber uma das maiores granjas de ovos férteis do país. O empreendimento será voltado ao fornecimento para a Seara e a JBS, com investimento inicial estimado em R$ 75 milhões. A informação foi confirmada pela Associação dos Municípios da Região Serrana (Amures).

Com pouco mais de 2,6 mil habitantes, segundo dados do IBGE, a cidade chamou atenção após negociações conduzidas com o Grupo Rossi Agronegócios, responsável pelo projeto. A prefeita Sadiana de Arruda Melo Coelho Lopes comemorou a definição do investimento e destacou que a nova estrutura terá 24 galpões dedicados à produção de ovos férteis.

Batizada de Granja 7 de Setembro, a unidade terá galpões com cerca de 22 mil metros quadrados cada. A capacidade prevista é de aproximadamente 230 mil aves, incluindo cerca de 14 mil matrizes por estrutura. Com isso, a produção anual deve alcançar impressionantes 48 milhões de ovos férteis.

A granja será instalada às margens da rodovia SC-390, considerada estratégica para facilitar o transporte e o escoamento da produção. Durante a construção, a expectativa é gerar cerca de 100 empregos diretos e 150 indiretos. Depois da inauguração, o empreendimento deverá manter aproximadamente 80 vagas diretas e outras 130 indiretas.

Projeto promete movimentar economia da região serrana

A chegada da granja é vista como um dos maiores investimentos privados recentes na região de Santa Catarina. Além da geração de empregos, a expectativa é que o empreendimento impulsione setores ligados ao agronegócio, comércio e prestação de serviços, aumentando a circulação econômica no município.

Outro ponto que chamou atenção foi o tamanho da operação em comparação com a população da cidade. Mesmo sendo um município pequeno, Capão Alto deve se transformar em um importante polo de produção avícola, fortalecendo ainda mais o setor catarinense, que já é referência nacional na produção de proteínas e derivados.