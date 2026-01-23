A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou o recolhimento de um lote do chocolate Laka, produzido pela Mondelez. A medida foi oficializada por meio de publicação no Diário Oficial desta quinta-feira (22). De acordo com a agência, o lote identificado como CC28525493 apresenta inconsistência na rotulagem.

No processo de fabricação, unidades da versão com biscoito foram embaladas com o rótulo do Laka, que é chocolate branco. A falha faz com que a embalagem não informe a presença de trigo, representando risco para pessoas alérgicas, e motivou o recolhimento voluntário comunicado pela empresa.

Segundo a Anvisa, foi constatado que um produto identificado como Laka continha, na verdade, o chocolate Laka Oreo, o que torna incorreta a lista de ingredientes descrita no rótulo. No Diário Oficial, a agência mencionou a presença de glúten, mas a empresa esclareceu posteriormente que o ingrediente em questão é o trigo.

Diante do ocorrido, a Anvisa reforça a importância da atenção dos consumidores às informações presentes nos rótulos e orienta que quem adquiriu o lote afetado não consuma o produto. A Mondelez informou que segue colaborando com as autoridades e adotou as medidas necessárias para garantir a segurança alimentar aos seus clientes.

Qual o papel da Anvisa?

A Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) tem como principal papel proteger a saúde da população brasileira por meio do controle e da fiscalização de produtos, serviços e ambientes que possam oferecer riscos à saúde.

De forma resumida, suas principais funções são:

Regular e fiscalizar medicamentos, vacinas, alimentos, bebidas, cosméticos, produtos de higiene, saneantes, cigarros e dispositivos médicos.

Avaliar e autorizar o registro de produtos antes que eles sejam comercializados no país.

Monitorar a segurança desses produtos após a venda, podendo determinar recolhimentos, suspensões ou proibições quando há risco ao consumidor.

Estabelecer normas e padrões técnicos, como regras de rotulagem, fabricação, armazenamento e transporte.