Com a chegada do Carnaval cada vez mais próxima, muitos brasileiros demonstram expectativa para colocar em prática seus planos para o período, especialmente no que diz respeito à participação em festas temáticas e bailes.

Todavia, os cidadãos do Rio Grande do Sul que optarem por aproveitar a data em eventos de rua precisarão redobrar a atenção, já que, segundo a MetSul Meteorologia, a previsão do tempo aponta instabilidade recorrente e elevado risco de chuva ao longo do feriado.

De acordo com a análise da empresa, as condições serão influenciadas por uma massa de ar quente e úmido que deve cobrir todo o estado e uma frente fria, que passará pela costa gaúcha entre sexta-feira (13) e sábado (14).

E apesar do alerta para chuvas intensas, rajadas de vento e eventuais quedas de granizo em algumas cidades, a MetSul confirmou que o calor ainda marcará presença na data, mantendo termômetros elevados mesmo com temporais diários.

Conforme divulgado pelo portal Agora no Vale, as manhãs do Rio Grande do Sul serão marcadas pela predominância do sol. Porém, a partir do horário da tarde, as chances de precipicação são elevadas.

Calor e pancadas de chuva devem se espalhar pelo Brasil no Carnaval

É importante destacar que, embora as previsões de chuva mais intensa tenham sido direcionadas principalmente ao Rio Grande do Sul, a instabilidade deve afetar outros estados do país, de acordo com previsões divulgadas pelo portal g1.

Especialmente em áreas urbanas, o sol deve aparecer com mais força em vários períodos, o que pode contribuir para a sensação de abafamento e, consequentemente, influenciar a precipitação. Contudo, em determinados locais, a chuva pode cair de forma passageira.

Ainda mais considerando que não haverá a influência frequente de frentes frias. Ainda assim, é fundamental que os foliões estejam preparados para garantir que a imprevisibilidade não estrague a curtição.