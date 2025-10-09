Um novo ciclone extratropical deve se formar no Uruguai entre o final deste domingo (12) e a segunda-feira (13). Segundo a Climatempo, o fenômeno estará acompanhado de uma frente fria e deverá provocar ventos fortes. Meteorologistas alertam que o ciclone deve se aproximar do sul do Rio Grande do Sul na segunda-feira, com rajadas que podem alcançar entre 80 e 100 km/h.

As regiões mais impactadas deverão ser o leste do Rio Grande do Sul, o leste de Santa Catarina e partes do Paraná, especialmente nas áreas próximas ao litoral. De acordo com César Soares, meteorologista da Climatempo, a frente fria associada ao ciclone será a responsável por atingir esses estados e provocar ventos intensos ao longo de seu trajeto.

Nesta quinta-feira (9), o tempo continua instável em grande parte do país, com destaque para chuvas fortes no Sudeste e no Norte e o retorno do calor ao Rio Grande do Sul. De acordo com a Climatempo, a combinação de ventos úmidos vindos do oceano e instabilidades em níveis mais elevados da atmosfera mantém o céu encoberto e a ocorrência frequente de chuva na região Sudeste.

Em algumas regiões, existe risco de temporais isolados. Em São Paulo, os termômetros oscilam entre 13°C e 18°C, com possibilidade de chuva a qualquer hora do dia. No Sul, o Rio Grande do Sul volta a registrar sol e temperaturas mais elevadas, devido ao afastamento da massa de ar polar.

No Paraná e no norte de Santa Catarina, ainda há chance de pancadas de chuva localmente fortes, principalmente entre a tarde e a noite. No Centro-Oeste, áreas de instabilidade mantêm a chuva sobre partes de Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Goiás, com risco de temporais isolados e calor intenso, com máximas próximas de 35°C em Cuiabá.

No Nordeste, a chuva se concentra na faixa litorânea, entre a Bahia e o Rio Grande do Norte, enquanto o interior segue com tempo firme, calor e baixa umidade. Já no Norte, os temporais ganham força sobre Roraima, Amazonas e oeste do Pará. Há risco de chuva forte e descargas elétricas, especialmente no Tocantins e nas áreas de floresta.