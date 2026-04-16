O aumento no número de vendas de carros elétricos no Brasil revelam que o segmento tem conquistado cada vez mais aceitação no país. Nesse processo, empresas como a BYD têm conseguido ultrapassar gigantes do setor automobilístico que ainda têm como foco os motores a combustão.

E embora fatores como a consciência ambiental, o desempenho e o menor custo por quilômetro rodado estejam entre os principais atributos desse tipo de veículo, a chegada de modelos mais acessíveis foi o que mais impulsionou o crescimento de sua popularidade.

Afinal, vale lembrar que junto da ansiedade por autonomia e temor de baixo desempenho, os altos valores que eram cobrados pelos carros elétricos eram frequentemente mencionados como grandes entraves por muito consumidores.

Atualmente, é possível encontrar modelos populares com valores abaixo de R$ 100 mil que, ainda assim, são capazes de entregar uma performance satisfatória, tornando a transição de motorização muito mais confortável.

Vale destacar ainda que os carros elétricos contam com um custo de manutenção menor que o de modelos a combustão, sobretudo por conta de sua baixa quantidade de componentes mecânicos. Dessa forma, eles ainda aliviam as despesas dos condutores a longo prazo.

Os carros elétricos mais baratos do Brasil: confira a lista

Por mais que muitas empresas especializadas nesse tipo de motorização estejam ampliando sua atuação no país, carros elétricos já podem ser encontrados no catálogo de diversas montadoras populares no Brasil. No entanto, no quesito preço, destacam-se os seguintes modelos:

Renault Kwid E-Tech: considerado o elétrico mais barato do Brasil, conta com valores iniciais a partir de R$ 99.990;

considerado o elétrico mais barato do Brasil, conta com valores iniciais a partir de R$ 99.990; BYD Dolphin Mini: com 400 km de autonomia média, o elétrico da montadora chinesa pode ser encontrado por valores a partir de R$ 129.990;

com 400 km de autonomia média, o elétrico da montadora chinesa pode ser encontrado por valores a partir de R$ 129.990; JAC E-JS1: altamente recomendável para uso urbano, o veículo está disponível no mercado com um custo inicial de R$ 135 mil;

altamente recomendável para uso urbano, o veículo está disponível no mercado com um custo inicial de R$ 135 mil; Geely EX2: compacto e econômico, o carro conta com preço inicial de R$ 139.990.