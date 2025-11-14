O observatório meteorológico brasileiro MetSul alerta que, ao longo do fim de semana, a formação de “um pequeno ciclone” deve atingir uma área limitada da região, que inclui o Brasil. Segundo informações da empresa gaúcha, um centro de baixa pressão avançará de oeste para leste pelo centro da Argentina e deve se intensificar entre domingo e segunda-feira.

No entanto, o observatório ressalta que o fenômeno não terá o mesmo potencial destrutivo daquele que atingiu o Paraná na semana passada, causando oito mortes, centenas de feridos e prejuízos milionários. Desta vez, os dados apontam para uma trajetória distinta.

De acordo com a MetSul, a expectativa é de que o sistema avance pelo centro da Argentina, passando entre a província de Buenos Aires e o Uruguai, e que “a maior parte dos dados aponta para uma intensificação próxima ao Rio da Prata”. Depois disso, conforme indicam os modelos de previsão, o ciclone deve seguir rapidamente para leste e sudeste sobre o Oceano Atlântico.

Essa possibilidade já vinha sendo destacada por meteorologistas da região ao longo da semana, embora sem o uso do termo “ciclone”. O meteorologista Guillermo Ramis, por exemplo, enfatizou reiteradas vezes a alta probabilidade de que, na madrugada de domingo, ocorram tempestades intensas acompanhadas de rajadas de vento que podem chegar a 80 km/h.

Como se proteger de um ciclone

🟦 Antes do ciclone

Acompanhe as previsões oficiais

Siga alertas da Defesa Civil, INMET, MetSul e outros órgãos meteorológicos.

Prepare um kit de emergência

Inclua: água potável, lanternas, pilhas, carregador portátil, documentos, remédios e alimentos não perecíveis.

Reforce sua casa

Feche bem portas e janelas.

Recolha objetos soltos em varandas e quintais (lixeiras, vasos, móveis).

Verifique calhas e telhados para evitar desprendimentos.

Planeje rotas de fuga

Se você mora em área de risco (encostas, zonas alagáveis, próximo ao mar), saiba para onde ir caso seja necessário evacuar.

🟦 Durante o ciclone

Permaneça dentro de casa

Evite sair, dirigir ou circular na rua.

Afaste-se de janelas e portas de vidro

Fique em cômodos mais internos e seguros da casa.

Desconecte aparelhos elétricos

Quedas de energia podem causar danos ou curtos.

Evite usar o telefone com fio e equipamentos ligados na tomada

Raios podem causar descargas elétricas.

Não tente atravessar áreas alagadas

Tanto a pé quanto de carro — a força da água pode ser fatal.

🟦 Depois do ciclone

Aguarde instruções oficiais para sair

Somente deixe o local quando a Defesa Civil confirmar segurança.

Cuidado com cabos soltos, árvores caídas e estruturas instáveis

Evite tocar ou se aproximar.

Verifique danos na sua casa com cautela

Se houver cheiro de gás, desligue o registro e saia imediatamente.

Ajude pessoas vulneráveis

Idosos, vizinhos que moram sozinhos e pessoas com mobilidade reduzida podem precisar de auxílio.