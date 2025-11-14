O observatório meteorológico brasileiro MetSul alerta que, ao longo do fim de semana, a formação de “um pequeno ciclone” deve atingir uma área limitada da região, que inclui o Brasil. Segundo informações da empresa gaúcha, um centro de baixa pressão avançará de oeste para leste pelo centro da Argentina e deve se intensificar entre domingo e segunda-feira.
No entanto, o observatório ressalta que o fenômeno não terá o mesmo potencial destrutivo daquele que atingiu o Paraná na semana passada, causando oito mortes, centenas de feridos e prejuízos milionários. Desta vez, os dados apontam para uma trajetória distinta.
De acordo com a MetSul, a expectativa é de que o sistema avance pelo centro da Argentina, passando entre a província de Buenos Aires e o Uruguai, e que “a maior parte dos dados aponta para uma intensificação próxima ao Rio da Prata”. Depois disso, conforme indicam os modelos de previsão, o ciclone deve seguir rapidamente para leste e sudeste sobre o Oceano Atlântico.
Essa possibilidade já vinha sendo destacada por meteorologistas da região ao longo da semana, embora sem o uso do termo “ciclone”. O meteorologista Guillermo Ramis, por exemplo, enfatizou reiteradas vezes a alta probabilidade de que, na madrugada de domingo, ocorram tempestades intensas acompanhadas de rajadas de vento que podem chegar a 80 km/h.
Como se proteger de um ciclone
🟦 Antes do ciclone
- Acompanhe as previsões oficiais
Siga alertas da Defesa Civil, INMET, MetSul e outros órgãos meteorológicos.
- Prepare um kit de emergência
Inclua: água potável, lanternas, pilhas, carregador portátil, documentos, remédios e alimentos não perecíveis.
- Reforce sua casa
Feche bem portas e janelas.
Recolha objetos soltos em varandas e quintais (lixeiras, vasos, móveis).
Verifique calhas e telhados para evitar desprendimentos.
- Planeje rotas de fuga
Se você mora em área de risco (encostas, zonas alagáveis, próximo ao mar), saiba para onde ir caso seja necessário evacuar.
🟦 Durante o ciclone
- Permaneça dentro de casa
Evite sair, dirigir ou circular na rua.
- Afaste-se de janelas e portas de vidro
Fique em cômodos mais internos e seguros da casa.
- Desconecte aparelhos elétricos
Quedas de energia podem causar danos ou curtos.
- Evite usar o telefone com fio e equipamentos ligados na tomada
Raios podem causar descargas elétricas.
- Não tente atravessar áreas alagadas
Tanto a pé quanto de carro — a força da água pode ser fatal.
🟦 Depois do ciclone
- Aguarde instruções oficiais para sair
Somente deixe o local quando a Defesa Civil confirmar segurança.
- Cuidado com cabos soltos, árvores caídas e estruturas instáveis
Evite tocar ou se aproximar.
- Verifique danos na sua casa com cautela
Se houver cheiro de gás, desligue o registro e saia imediatamente.
- Ajude pessoas vulneráveis
Idosos, vizinhos que moram sozinhos e pessoas com mobilidade reduzida podem precisar de auxílio.
