O Serviço Meteorológico Nacional (SMN) da Argentina emitiu um alerta para a chegada de um sistema ciclônico que deve provocar mais de 72 horas de chuvas intensas, tempestades fortes e rajadas de vento acima de 50 km/h na província de Córdoba.

Mesmo com as altas temperaturas previstas para o início da semana, o fenômeno avançará sobre Córdoba e alcançará diversas áreas serranas e centrais da província. A região iniciou a semana sob calor intenso e céu aberto, com máximas próximas de 35 °C. Porém, a partir de quarta-feira, um sistema frontal ciclônico começou a atuar, trazendo chuvas contínuas e temporais.

O órgão prevê que as chuvas se estendam desde a noite desta quarta-feira (26) até a manhã de domingo, com acumulados elevados e potencial para alagamentos em áreas urbanas e regiões de serra. Também são esperadas rajadas de vento que podem chegar a 50 km/h.

O SMN detalhou que as localidades mais afetadas pelo temporal serão: Villa de María, Jesús María, Cosquín, Villa Carlos Paz, Córdoba Capital, Alta Gracia, Mina Clavero, Cumbrecita, Villa General Belgrano, Almafuerte, Río Tercero, Villa María, Villa Nueva, Bell Ville, Marcos Juárez, San Francisco e Frontera.

O que é e como se proteger de um Ciclone?

Um ciclone é um sistema de baixa pressão atmosférica caracterizado por ventos fortes que giram em torno de um centro — no hemisfério sul, esse giro ocorre no sentido horário, e no hemisfério norte, no anti-horário. Dependendo da intensidade e da região onde se forma, um ciclone pode ser classificado como ciclone extratropical, tempestade tropical, furacão ou tufão.

Para se proteger:

Acompanhe as previsões e alertas oficiais

Siga informações de órgãos meteorológicos (como Inmet, Defesa Civil, SMN, etc.).

Ative alertas de emergência no celular.

Evite sair de casa durante a passagem

Permaneça em local seguro.

Se estiver na rua, busque abrigo longe de árvores, postes e estruturas frágeis.

Proteja sua residência

Feche bem portas, janelas e venezianas.

Retire objetos soltos do quintal ou da varanda (plantas, móveis, enfeites), pois podem ser arremessados pelo vento.

Se possível, desligue aparelhos elétricos para evitar danos por oscilações de energia.

Tenha um kit de emergência

Inclua:

água potável, alimentos não perecíveis;

lanternas e pilhas;

documentos importantes em sacos plásticos;

carregador portátil;

medicamentos de uso contínuo.

Alagamentos: redobre a atenção

Evite transitar em locais alagados (a pé ou de carro).

Não tente atravessar enxurradas: 30 cm de água podem arrastar um carro.

Morros e encostas: risco de deslizamentos

Se você mora em área suscetível:

Preste atenção a rachaduras, estalos e mudanças no terreno.

Acione a Defesa Civil imediatamente em caso de suspeita.

Saia do local ao primeiro sinal de instabilidade.

Após o ciclone