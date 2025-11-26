O Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) alertou para a formação de um ciclone extratropical no litoral do Sudeste. De acordo com o Climatempo, uma frente fria ainda se desloca em direção ao Espírito Santo e ao norte de Minas Gerais.

A previsão aponta que os maiores volumes de chuva devem atingir o norte leste de Minas Gerais, o Espírito Santo, incluindo a Grande Vitória, e o norte e noroeste do Rio de Janeiro, onde a chuva forte já foi observada durante o último domingo (23).

Nesta terça-feira (25), havia previsão de chuva moderada a forte em diversas regiões do Rio de Janeiro, incluindo o Grande Rio e a serra fluminense. O mesmo cenário se repetiu na Grande Belo Horizonte, na Zona da Mata e no centro-oeste de Minas Gerais. No litoral paulista, as precipitações também ocorreram com intensidade moderada a forte.

Segundo o Climatempo, além da chuva, o litoral de São Paulo e do Rio de Janeiro deve permanecer com o mar agitado. No trecho paulista, a Marinha do Brasil emitiu um alerta de ressaca entre Cananéia e Ilhabela. O aviso, que começou na noite de segunda-feira e seguiu válido até às 21h desta terça, contou com previsão de ondas alcançando entre 2,5 e 3 metros de altura.

No litoral do Rio de Janeiro, a Marinha também emitiu alerta de ressaca entre Angra dos Reis e Campos dos Goytacazes, válido a partir das 21h desta terça-feira. O aviso permanece até as 6h da manhã de quarta, com previsão de ondas atingindo de 2,5 a 3 metros de altura.